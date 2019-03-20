Узнай все о макияже и прическах: в Таллинне пройдет лекция историка моды Марины Скульской

Румяна и пудра бронзового века, кайалы фараонов и белила китайских императриц, косметичка гейш и звезд немного кино, древнеримские шиньоны и парики Голливудской фабрики грез, перманент эпохи барокко и укладка «порыв ветра» начала XIX века… Вся история макияжа и причесок, иллюстрированная фресками, гравюрами, живописью, рекламными плакатами и фотографиями, — в авторской лекции историка моды Марины Скульской.

ФОТО: Промо-фото

Ностальгия – одно из главных чувств, побуждающих дизайнеров и стилистов наших дней создавать новые коллекции. Нет сегодня более мощного источника для вдохновения, чем история культуры в целом и костюма, макияжа и причесок – в частности. Успешный творец моды искусно жонглирует стилями ушедших эпох и с легкостью фокусника, достающего из цилиндра всегда живого кролика, превращает музейные экспонаты в новые, остромодные культовые предметы, старинные портреты и фотографии — в актуальные стрижки и визаж-образы. Все честно: спокойствие и благополучие в нашем хрупком мире весьма условны, идеализировать нечего и не на кого равняться. Где искать совершенства? В прошлом.

ФОТО: Промо-фото

Актуальны, как вы сможете убедиться, посмотрев и прослушав лекцию, — самые разные стили: от геометрических париков древних египтян, на которые равнялся в 1960-е Видал Сассун, до золотистых волн в духе Боттичелли, создание которых в наши дни считается высоким искусством. От вечных белил, состав которых не так давно стал безопасным для здоровья, до водостойкой туши, о которой так мечтала Мэрилин Монро, но не успела порадоваться гениальному изобретению, благодаря которому — как ей мечталось, можно было бы красиво рыдать, поражая мужчин в самое сердце.

За один вечер вы узнаете, как и почему менялись представления о красоте в истории мировой культуры. Мы поговорим об искусстве, технологиях, рекламе и, главное —культовых образах, продолжающих возрождаться в современных модных творениях. Сезон 2019 года — не исключение.

ФОТО: Промо-фото

Марина Скульская - историк моды, автор книг «Адам и Ева. От фигового листа до скафандра», «Мода. Самое человечное из искусств», куратор отделения «Дизайн костюма и аксессуаров» в Международной школе дизайна (Санкт-Петербург). Постоянный эксперт телеканалов и радиопрограмм Таллинна, Санкт-Петербурга и Москвы.