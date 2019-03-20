ТОП-8 секретов красоты и молодости азиаток

Китаянки, как, впрочем, и все азиатские девушки, точно знают секрет молодости и красоты, пишет Ivona.

Мы решили узнать все секреты удивительной внешности азиаток и готовы поделиться с вами.

1. Не отказывайте себе в воде

С детства азиаток приучают носить с собой емкости для воды и пить много в день.

2. Солнце - это враг

Девушки уверены, что именно защита от солнца является основным способом предотвратить старение.

3. Чай вместо газировки

Чай - это один из любимых напитков жительниц Поднебесной (в приоритете красные чаи с добавлением ягод годжи, цветов астрагала и жасмина). Еще очень важно не добавлять в напиток сахар и молоко.

4. Меньше десертов

Употребляйте меньше сахара, по возможности исключите его из рациона. Китаянки, например обожают десерты. Но где же подвох? Дело в том, что китайская кухня сильно отличается от привычной нам. Все дело в 100 %-ном отсутствии сахара в сладостях.

5. Включите морские водоросли в свой рацион

Китайские женщины едят много водорослей, которые ускоряют процесс пищеварения и поглощают излишки соли в организме. Кроме того, клетчатка помогает дольше оставаться сытым.

6. Спокойствие и только спокойствие

Отсутствие ярко выраженной мимики тоже способствует сохранению молодости кожи: чем меньше работают мышцы лица, тем меньше мимических морщин.

7. Массаж ног

Чтобы сделать точечный массаж (сань-инь-цзяо), нужно обхватить руками голени, чтобы большой палец располагался на активной точке, вибрирующими движениями массируйте точки сань-инь-цзяо около минуты на обеих ногах.

8. Косметика