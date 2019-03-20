ТОП-8 секретов красоты и молодости азиаток

По внешности азиатских девушек очень сложно определить возраст и в этом есть свои секреты.
Китаянки, как, впрочем, и все азиатские девушки, точно знают секрет молодости и красоты, пишет Ivona.
Мы решили узнать все секреты удивительной внешности азиаток и готовы поделиться с вами.
1. Не отказывайте себе в воде
С детства азиаток приучают носить с собой емкости для воды и пить много в день.
2. Солнце - это враг
Девушки уверены, что именно защита от солнца является основным способом предотвратить старение.
3. Чай вместо газировки
Чай - это один из любимых напитков жительниц Поднебесной (в приоритете красные чаи с добавлением ягод годжи, цветов астрагала и жасмина). Еще очень важно не добавлять в напиток сахар и молоко.
4. Меньше десертов
Употребляйте меньше сахара, по возможности исключите его из рациона. Китаянки, например обожают десерты. Но где же подвох? Дело в том, что китайская кухня сильно отличается от привычной нам. Все дело в 100 %-ном отсутствии сахара в сладостях.
5. Включите морские водоросли в свой рацион
Китайские женщины едят много водорослей, которые ускоряют процесс пищеварения и поглощают излишки соли в организме. Кроме того, клетчатка помогает дольше оставаться сытым.
6. Спокойствие и только спокойствие
Отсутствие ярко выраженной мимики тоже способствует сохранению молодости кожи: чем меньше работают мышцы лица, тем меньше мимических морщин.
7. Массаж ног
Чтобы сделать точечный массаж (сань-инь-цзяо), нужно обхватить руками голени, чтобы большой палец располагался на активной точке, вибрирующими движениями массируйте точки сань-инь-цзяо около минуты на обеих ногах.
8. Косметика
Средства по уходу за лицом и телом должны содержать природные компоненты (морские водоросли, женьшень, экстракты лечебных трав, которые можно вдобавок и пить, жемчужная пудра, натуральные масла).