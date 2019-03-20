Ср, 20.03.2019
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  • Черные точки: эффективные способы борьбы с забитыми порами

Черные точки: эффективные способы борьбы с забитыми порами

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Маска для лица

ФОТО: Volodymyr Melnyk / PantherMedia / Volodymyr Melnyk

Расширенные поры с черными точками являются частой проблемой кожи лица каждой второй девушки. Но из-за чего возникают эти темные и не приятные точки? 

  • Гормональный дисбаланс (особенно это заметно в подростковом возрасте).
  • Наследственность.   
  • Неправильный уход за кожей. При повышенной жирности кожи не следует пользоваться высушивающими средствами и усиленно ее очищать, пишет Ivona. 

Мы подготовили несколько хороших способов борьбы с черными точками на лице, которые доступны каждой:

  • Травы и эфирные масла

Вскипятите воду и добавьте успокаивающие травы и эфирные масла. Накройте голову полотенцем и наклонитесь на водой. Пар - это отличный способ очистить поры и улучшить состояние лица.

  • Лимонный сок и сахар

Приготовьте специальный тоник на основе лимона (1 ч. л), сахара (2 ст. л) и растительного масла (пару капель). Нанесите смесь на сухую кожу в тех местах, где поры наиболее расширены. Подержите 15-20 минут, а затем вытрите лицо теплым влажным полотенцем.

  • Лед

Оберните кусочки льда мягкой тканью и приложите к расширенным порам. Кожа сразу же станет более упругой, а излишняя сальность исчезнет. 

  • Овсяные хлопья

Смешайте немного овсяных хлопьев с несколькими каплями яблочного уксуса и 1 ч. л. меда. Полученную смесь нанесите на лицо и оставьте на 15 минут. Потом умойтесь теплой водой.

Если вы собрались покупать средства от черных точек, обратите внимание на состав. В нем должны быть такие компоненты:

  • Глина, которая является отличным абсорбентом, эффективно устраняет себум с поверхности кожи. 
  • Салициловая, молочная, гликолевая кислоты, что растворяют межклеточные связи и ускоряют избавление эпидермиса от омертвевших клеток.
  • Цинк, который убивает бактерии.
  • Сера. Она снижает выделение кожного сала.
  • Экстракт зеленого чая обладает выраженными антисептическими свойствами.

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