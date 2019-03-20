Черные точки: эффективные способы борьбы с забитыми порами

Гормональный дисбаланс (особенно это заметно в подростковом возрасте).

Наследственность.

Неправильный уход за кожей. При повышенной жирности кожи не следует пользоваться высушивающими средствами и усиленно ее очищать, пишет Ivona.

Мы подготовили несколько хороших способов борьбы с черными точками на лице, которые доступны каждой:

Травы и эфирные масла

Вскипятите воду и добавьте успокаивающие травы и эфирные масла. Накройте голову полотенцем и наклонитесь на водой. Пар - это отличный способ очистить поры и улучшить состояние лица.

Лимонный сок и сахар

Приготовьте специальный тоник на основе лимона (1 ч. л), сахара (2 ст. л) и растительного масла (пару капель). Нанесите смесь на сухую кожу в тех местах, где поры наиболее расширены. Подержите 15-20 минут, а затем вытрите лицо теплым влажным полотенцем.

Лед

Оберните кусочки льда мягкой тканью и приложите к расширенным порам. Кожа сразу же станет более упругой, а излишняя сальность исчезнет.

Овсяные хлопья

Смешайте немного овсяных хлопьев с несколькими каплями яблочного уксуса и 1 ч. л. меда. Полученную смесь нанесите на лицо и оставьте на 15 минут. Потом умойтесь теплой водой.

Если вы собрались покупать средства от черных точек, обратите внимание на состав. В нем должны быть такие компоненты: