Ср, 20.03.2019

Анна Семенович показала, как выглядит в образе брюнетки

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Анна Семенович

ФОТО: Instagram

39-летняя Анна Семенович решила кардинально сменить имидж: в инстаграме певица показала фотографию, на которой позирует в образе брюнетки, пишет Lady.mail.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Певица рассказала, что образ ей пришлось сменить ради участия в новом проекте, название которого пока не разглашается. Семенович также поинтересовалась у подписчиков, идут ли ей темные волосы. 

«Вообще неузнаваема», «Похожа на 50-летнюю женщину», «С трудом узнала. Вообще кардинально другой человек», «Анечка, ты потеряла изюминку, блондинкой лучше и ярче, а так обычная» — пишут в комментариях фанаты певицы.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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