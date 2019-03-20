Анна Семенович показала, как выглядит в образе брюнетки

39-летняя Анна Семенович решила кардинально сменить имидж: в инстаграме певица показала фотографию, на которой позирует в образе брюнетки, пишет Lady.mail.
Певица рассказала, что образ ей пришлось сменить ради участия в новом проекте, название которого пока не разглашается. Семенович также поинтересовалась у подписчиков, идут ли ей темные волосы.
«Вообще неузнаваема», «Похожа на 50-летнюю женщину», «С трудом узнала. Вообще кардинально другой человек», «Анечка, ты потеряла изюминку, блондинкой лучше и ярче, а так обычная» — пишут в комментариях фанаты певицы.