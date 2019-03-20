Люди-«магниты» по Зодиаку: их вряд ли удастся забыть даже спустя годы

1. Львы

Страстные, щедрые, умеющие жить одним днем и одновременно заботящиеся о своем будущем Львы настолько яркие, что каждая встреча с ними превращается в праздник. Несмотря на целеустремленность и выраженные лидерские качества, рожденные под этим знаком люди обладают огромными и нежными сердцами.

В любимых они часто растворяются без остатка, окружая их заботой, защитой и роскошью, а это не забывается. Примечательно, что больше других знаков после разрыва со Львами тоскуют Овны, которые из-за такого же сильного характера не слишком с ними совместимы.

2. Девы

Умные и критичные Девы подчас невыносимы из-за стремления педантично контролировать все, однако именно они могут разрешить самые сложные ситуации, вплоть до того, чтобы излечить разбитое сердце. Прекрасные слушатели и советчики, они оставляют после себя незабываемый след.

И пусть их романтичность не так выражена, как у некоторых других знаков, именно в отношениях с Девами можно чувствовать себя как за каменной стеной. Их стабильность и надежность необычайно привлекает любящих размеренность Тельцов. Если такой союз рушится, последние долго не могут смириться с этим.

3. Водолеи

Вероятно, не существует более разносторонних оригиналов, чем Водолеи. Они настолько независимы в своей эксцентричности, что навсегда остаются в памяти тех, с кем пересекаются на жизненном пути.

Присущие им рассудительность и одновременная тяга к авантюрам автоматически делает их интересными во всех аспектах, как и умение открывать в других их лучшие стороны. А что может больше льстить человеческому самолюбию, чем признание? Открытость Водолеев покоряет всех, но наиболее неизгладимое впечатление они производят на Близнецов.

4. Рыбы

Представители этого знака невероятно притягательны, а глубина их внутреннего мира способна поразить любого более приземленного человека. Одним своим оптимизмом и стремлением сделать мир лучше они вдохновляют, а запредельная романтичность помогает им создавать атмосферу такой любви и нежности в отношениях, что забыть о таком партнере практически невозможно.

Артистичные и креативные Рыбы – настоящие волшебники во всем, что касается создания трепетных воспоминаний. Представители этого знака – «магниты»- универсалы, если однажды им открылась дорога в сердце другого человека, они остаются в нем навсегда.