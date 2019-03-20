Люди-«магниты» по Зодиаку: их вряд ли удастся забыть даже спустя годы

Хотя мы все разные, уникальные, некоторые общие черты все же прослеживаются в характере и том, как мы строим отношения с другими людьми. Астрологи не без оснований полагают, что знак Зодиака, под которым родился человек, непосредственно влияет на это. Так, мы рассказывали, представители каких из них мудры не по годам, любят погрубиянить или скрывают свои пороки. А есть те, которых просто невозможно забыть, даже если они были в наших жизнях всего лишь эпизодом, пишет Fabiosa.
1. Львы
Страстные, щедрые, умеющие жить одним днем и одновременно заботящиеся о своем будущем Львы настолько яркие, что каждая встреча с ними превращается в праздник. Несмотря на целеустремленность и выраженные лидерские качества, рожденные под этим знаком люди обладают огромными и нежными сердцами.
В любимых они часто растворяются без остатка, окружая их заботой, защитой и роскошью, а это не забывается. Примечательно, что больше других знаков после разрыва со Львами тоскуют Овны, которые из-за такого же сильного характера не слишком с ними совместимы.
2. Девы
Умные и критичные Девы подчас невыносимы из-за стремления педантично контролировать все, однако именно они могут разрешить самые сложные ситуации, вплоть до того, чтобы излечить разбитое сердце. Прекрасные слушатели и советчики, они оставляют после себя незабываемый след.
И пусть их романтичность не так выражена, как у некоторых других знаков, именно в отношениях с Девами можно чувствовать себя как за каменной стеной. Их стабильность и надежность необычайно привлекает любящих размеренность Тельцов. Если такой союз рушится, последние долго не могут смириться с этим.
3. Водолеи
Вероятно, не существует более разносторонних оригиналов, чем Водолеи. Они настолько независимы в своей эксцентричности, что навсегда остаются в памяти тех, с кем пересекаются на жизненном пути.
Присущие им рассудительность и одновременная тяга к авантюрам автоматически делает их интересными во всех аспектах, как и умение открывать в других их лучшие стороны. А что может больше льстить человеческому самолюбию, чем признание? Открытость Водолеев покоряет всех, но наиболее неизгладимое впечатление они производят на Близнецов.
4. Рыбы
Представители этого знака невероятно притягательны, а глубина их внутреннего мира способна поразить любого более приземленного человека. Одним своим оптимизмом и стремлением сделать мир лучше они вдохновляют, а запредельная романтичность помогает им создавать атмосферу такой любви и нежности в отношениях, что забыть о таком партнере практически невозможно.
Артистичные и креативные Рыбы – настоящие волшебники во всем, что касается создания трепетных воспоминаний. Представители этого знака – «магниты»- универсалы, если однажды им открылась дорога в сердце другого человека, они остаются в нем навсегда.
Конечно, ситуации бывают разными, подчас притягиваются друг к другу люди, от которых этого никто не ждал. А что скажете вы на счет мнения астрологов: есть ли в вашей жизни «магнит», рожденный под одним из этих знаков?