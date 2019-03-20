Ср, 20.03.2019
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Пирог «Зебра» от Юлии Высоцкой: рецепт вкусного и быстрого завтрака для всей семьи

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Пирог «Зебра» от Юлии Высоцкой

ФОТО: Instagram

Пирог от Юлии Высоцкой - идеальное решение для вкусного завтрака! Быстрый и легкий в приготовлении десерт подойдет всей семье.

Рецепты Юлии Высоцкой всегда пользовались популярностью, так как белокурая стройная ведущая точно знает, как поесть сытно и при этом сохранить красоту фигуры. На завтрак можно приготовить не только вкусные вареники с творогом по совету известной актрисы, но и попробовать что-то новенькое – например, пирог «Зебра», передает Joinfo.ua.

Чтобы быстро проснуться, надо вкусно позавтракать. Новый рецепт Юлии Высоцкой точно быстро разбудит всех и создаст отличное настроение на целый день для всего семейства.

Рецепт приготовления пирога от Юлии Высоцкой

Ингредиенты:

  • яйца — 3 штуки
  • сахарная пудра — 150 грамм
  • масло сливочное — 150 грамм
  • мука пшеничная — 150 грамм
  • шоколад черный — 100 грамм
  • какао-порошок — 50 грамм
  • миндальные лепестки — 50 грамм
  • разрыхлитель — 1 чайная ложка

Способ приготовления:

  1. Предварительно разогреваем духовку до 180°С.
  2. Взбиваем яйца венчиком с добавлением сахарной пудры.
  3. Растапливаем сливочное масло, теплым (не горячим!) добавляем к яйцам и перемешиваем.
  4. Всыпаем муку и разрыхлитель, еще раз вымешиваем тесто.
  5. Разделяем тесто на две части. В одну часть добавляем какао, перемешиваем, в другую — миндаль (немного оставьте для украшения) и также перемешиваем.
  6. Натираем шоколад на терке.
  7. Высокую и узкую форму для выпечки смазываем растительным маслом. С помощью ложки выкладываем тесто в форму – слой шоколадного, слой миндального…и так пока не закончится.
  8. Посыпаем сверху оставшимся миндалем и натертым шоколадом.
  9. Пирог выпекаем в разогретой духовке 25–30 минут.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Приятного аппетита!

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