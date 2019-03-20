Пирог «Зебра» от Юлии Высоцкой: рецепт вкусного и быстрого завтрака для всей семьи

Пирог от Юлии Высоцкой - идеальное решение для вкусного завтрака! Быстрый и легкий в приготовлении десерт подойдет всей семье.
Рецепты Юлии Высоцкой всегда пользовались популярностью, так как белокурая стройная ведущая точно знает, как поесть сытно и при этом сохранить красоту фигуры. На завтрак можно приготовить не только вкусные вареники с творогом по совету известной актрисы, но и попробовать что-то новенькое – например, пирог «Зебра», передает Joinfo.ua.
Чтобы быстро проснуться, надо вкусно позавтракать. Новый рецепт Юлии Высоцкой точно быстро разбудит всех и создаст отличное настроение на целый день для всего семейства.
Рецепт приготовления пирога от Юлии Высоцкой
Ингредиенты:
- яйца — 3 штуки
- сахарная пудра — 150 грамм
- масло сливочное — 150 грамм
- мука пшеничная — 150 грамм
- шоколад черный — 100 грамм
- какао-порошок — 50 грамм
- миндальные лепестки — 50 грамм
- разрыхлитель — 1 чайная ложка
Способ приготовления:
- Предварительно разогреваем духовку до 180°С.
- Взбиваем яйца венчиком с добавлением сахарной пудры.
- Растапливаем сливочное масло, теплым (не горячим!) добавляем к яйцам и перемешиваем.
- Всыпаем муку и разрыхлитель, еще раз вымешиваем тесто.
- Разделяем тесто на две части. В одну часть добавляем какао, перемешиваем, в другую — миндаль (немного оставьте для украшения) и также перемешиваем.
- Натираем шоколад на терке.
- Высокую и узкую форму для выпечки смазываем растительным маслом. С помощью ложки выкладываем тесто в форму – слой шоколадного, слой миндального…и так пока не закончится.
- Посыпаем сверху оставшимся миндалем и натертым шоколадом.
- Пирог выпекаем в разогретой духовке 25–30 минут.
Приятного аппетита!