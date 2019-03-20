Пирог «Зебра» от Юлии Высоцкой: рецепт вкусного и быстрого завтрака для всей семьи

Рецепты Юлии Высоцкой всегда пользовались популярностью, так как белокурая стройная ведущая точно знает, как поесть сытно и при этом сохранить красоту фигуры. На завтрак можно приготовить не только вкусные вареники с творогом по совету известной актрисы, но и попробовать что-то новенькое – например, пирог «Зебра», передает Joinfo.ua.