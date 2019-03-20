Результаты исследования показали: жители Эстонии чистят зубы тщательнее жителей стран Балтии

Наименее серьезно к чистке зубов относятся жители Латвии – 10% респондентов из числа латвийцев признали, что чистят зубы только в том случае, если у них есть на это время. Из эстонских респондентов в этом признались 6%, а из литовских – 8%.

Раз в сутки чистит зубы почти треть прибалтийцев. Что же касается гендерных различий, то мужчины заметно ленивее женщин в вопросе ухода за зубами – они и чистят зубы не так тщательно, и посещают стоматолога реже.

«Разрушенные зубы и болезни десен оказывают столь масштабное влияние на организм и самооценку человека, что даже оценить состояние здоровья в принципе очень сложно, пока не решены стоматологические проблемы. Несмотря на то, что жители Эстонии относятся к гигиене полости рта серьезнее, чем соседи по региону, беспокойство вызывает то, что более трети населения чистит зубы всего раз в день или еще реже», – прокомментировала стоматолог Лийна Викси.

Подавляющее большинство респондентов, т. е. 83%, заявило, что чистит зубы, чтобы предотвратить кариес. Влияние здоровья зубов и гигиены полости рта на здоровье в целом сочли важным 70% участников опроса из числа жителей Эстонии, свежее дыхание – 53%, и здоровье десен – 46%.

Менее половины жителей Эстонии, т. е. 41%, посещают стоматолога только тогда, когда начинают испытывать боль в зубах или когда у них возникают другие стоматологические проблемы, требующие срочного решения. Столько же респондентов ответило, что посещает стоматолога раз в год, а 18% делают это еще реже.

«Посещать стоматолога следует не реже раза в год, а при наличии проблем – чаще. Во время визита рекомендуется удалить образовавшийся камень и сделать жемчужную чистку зубов – это поможет предотвратить всевозможные стоматологические проблемы», – добавила Викси.

Исследование на тему здоровья полости рта было проведено в странах Балтии по заказу производителя электроники Philips. Philips является официальным партнером отмечающегося сегодня, 20 марта, Всемирного дня здоровья полости рта. В проходившем в марте исследовании приняло участие 1000 респондентов в возрасте от 18 до 60 лет (и старше) из Эстонии, Латвии и Литвы.

Всемирный день здоровья полости рта

Всемирный день здоровья полости рта призван привлечь внимание к стоматологическим проблемам. Цель кампании нынешнего года заключается в информировании населения о влиянии здоровья ротовой полости на организм и здоровье в целом, а также о том, сколько всевозможных проблем может быть вызвано недостаточной заботой о зубах и деснах. День здоровья полости рта отметят по всему миру в среду, 20 марта. Подробнее читайте здесь: www.worldoralhealthday.org.

Международная федерация стоматологов (FDI)