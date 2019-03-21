Как обманывают мужчины в зависимости от знака Зодиака

Овен

Если этого человека поставить в жесткие рамки и не отпускать на свободу хотя бы по выходным, то он обязательно начнет врать. Частые командировки, внеплановые совещания, тетя третий раз за месяц заболела – для Овна все это прикрытие, чтобы сходить с друзьями в бар или заняться любимым хобби.

Телец

Представители этого знака любят приврать перед женщинами. Например, слегка приукрасить свое положение в обществе и сменить обычную зарплатную карту на платиновую или переехать из хрущевки в собственный дом. Все это они придумывают, чтобы заполучить желаемый объект. Семейные Тельцы никогда не признаются жене в истинном размере заработка и количестве подруг на стороне.

Близнецы

Этот мужчина врет не ради необходимости, а ради интереса. Ну, любят Близнецы посмотреть на конфликты и разбирательства, которые сами и спланировали. Таким людям не стоит рассказывать сокровенное, ведь о нем узнают все уже на следующее утро, да еще и с добавлением от себя. Женатые Близнецы иногда сами не понимают, где сказали правду, а где соврали.

Рак

Чтобы не нагружать близких своими проблемами, мужчины этого знака не врут, а вечно не договаривают. Единственное намеренное вранье, на которое способны Раки – это проверки, которые они регулярно устраивают своей половинке. Но все это ради того, чтобы понять отношение к себе любимому со стороны жены.

Лев

Свою ложь этот знак называет немного по-другому. Львы преувеличивают, если в этом есть резон. Чтобы впечатлить женщину такой мужчина выставляет себя в более лучшем свете, чем есть на самом деле. Что касается семейных, то их фишка – обещания. Жены Львов годами могут ждать обещанные перед свадьбой золотые горы, но так и не дождаться.

Дева

Мужчины этого знака врут в тех случаях, когда, по их мнению, в этом есть крайняя необходимость. Но делают это так искусно, что разоблачить их практически невозможно. Если у вашего любимого экстренно разболелся живот перед поездкой к теще, то не спешите бежать в аптеку за лекарствами – предложите остаться дома, и боли тот же час исчезнут.

Весы

Этот знак любит выглядеть в глазах своего окружения в наилучшем виде. Если Весы опаздывают на работу – значит, банально проспали. Только вот они никогда в этом не признаются. В ход пойдет и бабушка, которая не могла самостоятельно донести сумки до дома, и бедный щенок, попавший под машину, и даже землетрясение в отдельном районе города.

Скорпион

Мужчины этого знака большие собственники. Они найдут массу причин, чтобы не пустить свою женщину на корпоративную вечеринку или девичник. Их конек – мастерские манипуляции и интриги. Скорпионы способны выстроить целую паутину из ложной информации, дабы заставить того, в ком заинтересованы, плясать под их дудку.

Стрелец

Этот мужчина не любит врать. Он предпочитает говорить напрямую свое мнение и ничего не скрывает от близких. И если жена спросит, не сильно ли поправилась за зиму, то муж даже ради своего же блага не солжет. Единственное, он никогда не признает свою неправоту и не попросит прощения первым, ведь железно уверен в своих словах.

Козерог

Если мужчина-Козерог хочет произвести впечатление, то он использует для этого любые методы. Лесть, обман, фантазии – в ход пойдет все при необходимости. Только с самыми родными людьми он предельно честный и искренний. Жена такого мужа будет знать практически все, но только до тех пор, пока чувства не пройдут.

Водолей

Мужчины этого знака врут, что называется, часто и густо. Они настолько запутываются в своих показаниях, что даже сами не всегда способны определить, где правда, а где ложь. Семейные Водолеи врут еще чаще, ведь их телефонная книга заполнена не только номерами коллег и родных, но и «случайными» девушками.

Рыбы