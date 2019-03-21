Как обманывают мужчины в зависимости от знака Зодиака

Ложь во благо – самое распространенное выражение, особенно среди мужчин. Иногда складывается впечатление, что некоторые особи сильного пола лишены угрызений совести напрочь. Звезды утверждают, что среди патологических врунов ещё можно найти тех, кто обманывает свою половинку только по мелочам. Попробуем разобраться, кому можно доверять, а кто блефует на каждом шагу, предлагает Ladyelena.ru.
Овен
Если этого человека поставить в жесткие рамки и не отпускать на свободу хотя бы по выходным, то он обязательно начнет врать. Частые командировки, внеплановые совещания, тетя третий раз за месяц заболела – для Овна все это прикрытие, чтобы сходить с друзьями в бар или заняться любимым хобби.
Телец
Представители этого знака любят приврать перед женщинами. Например, слегка приукрасить свое положение в обществе и сменить обычную зарплатную карту на платиновую или переехать из хрущевки в собственный дом. Все это они придумывают, чтобы заполучить желаемый объект. Семейные Тельцы никогда не признаются жене в истинном размере заработка и количестве подруг на стороне.
Близнецы
Этот мужчина врет не ради необходимости, а ради интереса. Ну, любят Близнецы посмотреть на конфликты и разбирательства, которые сами и спланировали. Таким людям не стоит рассказывать сокровенное, ведь о нем узнают все уже на следующее утро, да еще и с добавлением от себя. Женатые Близнецы иногда сами не понимают, где сказали правду, а где соврали.
Рак
Чтобы не нагружать близких своими проблемами, мужчины этого знака не врут, а вечно не договаривают. Единственное намеренное вранье, на которое способны Раки – это проверки, которые они регулярно устраивают своей половинке. Но все это ради того, чтобы понять отношение к себе любимому со стороны жены.
Лев
Свою ложь этот знак называет немного по-другому. Львы преувеличивают, если в этом есть резон. Чтобы впечатлить женщину такой мужчина выставляет себя в более лучшем свете, чем есть на самом деле. Что касается семейных, то их фишка – обещания. Жены Львов годами могут ждать обещанные перед свадьбой золотые горы, но так и не дождаться.
Дева
Мужчины этого знака врут в тех случаях, когда, по их мнению, в этом есть крайняя необходимость. Но делают это так искусно, что разоблачить их практически невозможно. Если у вашего любимого экстренно разболелся живот перед поездкой к теще, то не спешите бежать в аптеку за лекарствами – предложите остаться дома, и боли тот же час исчезнут.
Весы
Этот знак любит выглядеть в глазах своего окружения в наилучшем виде. Если Весы опаздывают на работу – значит, банально проспали. Только вот они никогда в этом не признаются. В ход пойдет и бабушка, которая не могла самостоятельно донести сумки до дома, и бедный щенок, попавший под машину, и даже землетрясение в отдельном районе города.
Скорпион
Мужчины этого знака большие собственники. Они найдут массу причин, чтобы не пустить свою женщину на корпоративную вечеринку или девичник. Их конек – мастерские манипуляции и интриги. Скорпионы способны выстроить целую паутину из ложной информации, дабы заставить того, в ком заинтересованы, плясать под их дудку.
Стрелец
Этот мужчина не любит врать. Он предпочитает говорить напрямую свое мнение и ничего не скрывает от близких. И если жена спросит, не сильно ли поправилась за зиму, то муж даже ради своего же блага не солжет. Единственное, он никогда не признает свою неправоту и не попросит прощения первым, ведь железно уверен в своих словах.
Козерог
Если мужчина-Козерог хочет произвести впечатление, то он использует для этого любые методы. Лесть, обман, фантазии – в ход пойдет все при необходимости. Только с самыми родными людьми он предельно честный и искренний. Жена такого мужа будет знать практически все, но только до тех пор, пока чувства не пройдут.
Водолей
Мужчины этого знака врут, что называется, часто и густо. Они настолько запутываются в своих показаниях, что даже сами не всегда способны определить, где правда, а где ложь. Семейные Водолеи врут еще чаще, ведь их телефонная книга заполнена не только номерами коллег и родных, но и «случайными» девушками.
Рыбы
Представители этого знака хоть и часто прибегают к обману, но делают это так неумело, что их слишком легко разоблачить. Мужчины-Рыбы, чтобы скрыть свои промахи, будут говорить то, что от них хотят услышать на каждом шагу.