Чт, 21.03.2019
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  • Галерея: в Таллинне открылся бутик Iris Janvier

Галерея: в Таллинне открылся бутик Iris Janvier
На презентацию собрались все сливки столичного общества

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Первый день Таллиннский недели моды ознаменовался открытием бутика эстонского бренда Iris Janvier. Гости увидели и новую коллекцию марки.

В коллекции весна-лето 2019 много брюк и юбок интересного кроя, в платьях и жакетах акцентирована линия плеч, в верхней одежде доминирует стиль милитари. Много ярких и пастельных цветов, молочного белого, табачного.

Бутик расположен в одном из деловых зданий квартала Маакри. Дизайн разрабатывала архитектор Кярт Тяхема, удачно соединив концепт чистых бетонных стен и необработанного металла с представлением Iris Janvier о современном женском мире.

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