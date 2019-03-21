Стоит ли вставать раньше мужа, чтобы накраситься?

Однако есть примеры и другого рода, когда женщина встает утром раньше партнера, приводит себя в порядок по полной программе (макияж, прическа, одежда) и только тогда завтрак подает. А вечером макияж снимает, когда муж заснул, пишет Fabiosa. По ее словам, ухоженный вид доставляет удовольствие мужчине, поднимает настроение, помогает сохранить романтизм в отношениях.

Не все придерживаются подхода использования декоративной косметики дома, если не надо на работу или на встречу идти.

Вот что написали в дискуссии участницы одного из форумов (орфография и пунктуация авторов соблюдены):

«После работы - спорт зал, так что встречает меня мой благоверный без мейка и всю в мыле.)»

«У меня нет другого выхода как краситься, кожа не позволяет ходить без косметики. Прическу тоже стараюсь делать всегда и с сальными волосами не ходить. Короче считаю, что расслабляться нельзя никогда, даже в декрете и даже после свадьбы, мужчины любят глазами все-таки…»

«После работы я обычно уже накрашена, только лишь освежаю макияж, если это нужно, но никогда не делаю его заново, за исключением тех случаев, когда мы идем в ресторан, кафе, кино.»

«Я вообще крашусь для себя, а не для мужа… и только когда этого хочу.»