Американка проверила макияж струей перцового баллончика в лицо

Брэнди Аптон нанесла на правый глаз тушь марки Too Faced стоимостью 19 фунтов стерлингов, а на левый — бюджетный продукт бренда Wet n Wild за 3,25 фунта стерлингов. Затем она распылила на лицо перцовый газ и выждала 25 минут, чтобы проверить стойкость двух косметических средств, пишет Lenta.ru .

В результате более дорогая тушь Too Faced оставила на лице Аптон многочисленные темные разводы, в то время как ее левый глаз, где была использована продукция Wet n Wild, сохранил нанесенный макияж. Американка заявила, что популярная в США тушь Too Faced не оправдала высокую стоимость и может быть заменена более дешевыми аналогами.