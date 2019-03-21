Чт, 21.03.2019
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Американка проверила макияж струей перцового баллончика в лицо
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Американка проверила макияж струей перцового баллончика в лицо

ФОТО: скриншот Facebook

Жительница США воспользовалась перцовым баллончиком, чтобы проверить водостойкость двух видов туши для ресниц. На ролик с записью эксперимента обратило внимание издание The Sun.

Брэнди Аптон нанесла на правый глаз тушь марки Too Faced стоимостью 19 фунтов стерлингов, а на левый — бюджетный продукт бренда Wet n Wild за 3,25 фунта стерлингов. Затем она распылила на лицо перцовый газ и выждала 25 минут, чтобы проверить стойкость двух косметических средств, пишет Lenta.ru.

В результате более дорогая тушь Too Faced оставила на лице Аптон многочисленные темные разводы, в то время как ее левый глаз, где была использована продукция Wet n Wild, сохранил нанесенный макияж. Американка заявила, что популярная в США тушь Too Faced не оправдала высокую стоимость и может быть заменена более дешевыми аналогами.

Состояние здоровья проводившей эксперимент не уточняется.

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