Юлия Савичева напомнила Мэрилин Монро: певица порадовала поклонников новым образом

Российская эстрадная певица Юлия Савичева примерила новый образ, чем произвела глубокое впечатление на пользователей Сети. Какой запечатлена в кадре знаменитость, расскажет Joinfo.ua.

Юлия Савичева в белом платье: эффектная укладка и яркая помада

Инстаграм артистки пополнился новой публикацией. Савичева поделилась двумя снимками, где предстала в новом образе, и предложила поклонникам выбрать, на каком из них она получилась лучше.

«Вчера примерила на себя интересный образ! Никак не определюсь, какая фотография лучше. Первая или вторая?» (Орф. и пункт. автора здесь и далее сохранены, прим. Ред.), - обратилась к читателям певица.

На фото Юлия запечатлена со стильной укладкой. Для нового появления она выбрала красную помаду и лак для ногтей того же цвета. Элегантное белое платье добавляет образу привлекательности, делая исполнительницу просто обворожительной. Создается впечатление, что на снимке голливудская звезда.

«Как Мэрилин Монро!»: неожиданные ассоциации подписчиков

Однако далеко не все фолловеры Савичевой принялись рассуждать о том, какая из фотографий вышла более удачной. Вместо этого они говорят, как напомнил им образ певицы знаменитую Мэрилин Монро: