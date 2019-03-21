Юлия Савичева напомнила Мэрилин Монро: певица порадовала поклонников примерив новый образ

Певица Юлия Савичева предстала в новом образе, поразив интернет-пользователей. Подписчики с удивлением говорят о том, что исполнительница напомнила им знаменитую американскую актрису Мэрилин Монро.
Российская эстрадная певица Юлия Савичева примерила новый образ, чем произвела глубокое впечатление на пользователей Сети. Какой запечатлена в кадре знаменитость, расскажет Joinfo.ua.
Юлия Савичева в белом платье: эффектная укладка и яркая помада
Инстаграм артистки пополнился новой публикацией. Савичева поделилась двумя снимками, где предстала в новом образе, и предложила поклонникам выбрать, на каком из них она получилась лучше.
«Вчера примерила на себя интересный образ! Никак не определюсь, какая фотография лучше. Первая или вторая?» (Орф. и пункт. автора здесь и далее сохранены, прим. Ред.), - обратилась к читателям певица.
На фото Юлия запечатлена со стильной укладкой. Для нового появления она выбрала красную помаду и лак для ногтей того же цвета. Элегантное белое платье добавляет образу привлекательности, делая исполнительницу просто обворожительной. Создается впечатление, что на снимке голливудская звезда.
«Как Мэрилин Монро!»: неожиданные ассоциации подписчиков
Однако далеко не все фолловеры Савичевой принялись рассуждать о том, какая из фотографий вышла более удачной. Вместо этого они говорят, как напомнил им образ певицы знаменитую Мэрилин Монро:
«Вторая Мерлин», «Мерилин Монро отдыхает», «Как Мэрилин Монро!», «Ну прямо Мерлин Монро», «Напомнил образ Мэрилин Монро) обе фотки», - выражают свои мнения пользователи Сети в комментариях к публикации.