Парижская диета – эффективное похудение без постоянного ощущения голода

Человек, решивший похудеть, в первую очередь должен определить для себя подходящий график меню. Достаточно эффективной считается индийская диета. Между тем, нам все же ближе европейский подход, а потому именно парижская диета станет отличным выбором в стремлении сбросить лишние килограммы, о чем подробнее расскажет Joinfo.ua.

В чем заключается парижская диета?

Доктор Коэн пропагандирует разнообразное меню из свежих продуктов и здравый подход к потере веса. Ключ к удовлетворению едой на каждом этапе заключается в неспешном употреблении пищи, в чем французы не имеют себе равных. На потребление полноценных блюд они тратят два часа в день, а иногда и столько же длится сам обед!

При этом, французы потребляют около 90% суточной дозы калорий; а значит, интервал между приемами пищи они посвящают энергии. Для сравнения, американцы стараются употреблять по 20% калорий от суточной дозы, но при этом они увеличили число приемов пищи от 3,5 раз до 5, чем добавили по 400 калорий в день.

И, чтобы убедиться на все сто, почему лучше работает именно парижская диета, мы выяснили некоторые статистические данные. Дело в том, что по данным ВОЗ, в США процент людей, страдающих ожирением, приближается к отметке 40. В это же время, по официальным данным, во Франции 17% жителей с подобными проблемами. Это лучшее доказательство того, что парижская диета – эффективнее.

Несмотря на некоторые ограничения меню, оно остается наполненным благодаря большой доле овощей и нежирных белковых продуктов и, следовательно, воды, клетчатки и белка. Зато на следующих этапах диеты вы можете употреблять сладкие блюда, желтые сыры и вино.

И либеральные правила диеты, и быстрая потеря первых килограммов добавят мотивацию для поддержания ее в долгосрочной перспективе. Однако введение диеты требует определенных затрат времени. Во время похудения (и после) на каждый прием пищи тратить придется минимум 20-30 минут.

Парижская диета представляет собой трехэтапный план похудения. Однако не все его фазы являются обязательными. Вы можете объединить их и адаптировать к вашим потребностям. Фазы Бистро и Гурман имеют неограниченные порции сырых и вареных овощей.

Фаза "Кафе"

Фаза Кафе - необязательное, очень низкокалорийное меню, которое содержит много жидкости и позволяет быстро сбросить первые килограммы (до 0,5 кг в день), чтобы мотивировать вас поддерживать диету. Этап не должен длиться дольше 8-10 дней; если это окажется слишком сложным или утомительным, переходите к этапу Бистро. Когда вы не чувствуете сытости после еды, съешьте тарелку салата или тушеных овощей с лимонным соком.

Фаза "Бистро"

Фаза Бистро - довольно ограниченное меню, которое позволит вам сбросить вес даже на 3,5-5 кг за 2-3 недели.