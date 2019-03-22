Парижская диета – эффективное похудение без постоянного ощущения голода

Как много полных француженок вы видели? Верно, их очень мало. И это при том, что Франция, в частности, Париж, славится своей превосходной кухней, вызывающей неистовый аппетит. А весь секрет стройности прекрасных мадмуазель и мадам кроется в так называемой парижской диете.
Человек, решивший похудеть, в первую очередь должен определить для себя подходящий график меню. Достаточно эффективной считается индийская диета. Между тем, нам все же ближе европейский подход, а потому именно парижская диета станет отличным выбором в стремлении сбросить лишние килограммы, о чем подробнее расскажет Joinfo.ua.
В чем заключается парижская диета?
Доктор Коэн пропагандирует разнообразное меню из свежих продуктов и здравый подход к потере веса. Ключ к удовлетворению едой на каждом этапе заключается в неспешном употреблении пищи, в чем французы не имеют себе равных. На потребление полноценных блюд они тратят два часа в день, а иногда и столько же длится сам обед!
При этом, французы потребляют около 90% суточной дозы калорий; а значит, интервал между приемами пищи они посвящают энергии. Для сравнения, американцы стараются употреблять по 20% калорий от суточной дозы, но при этом они увеличили число приемов пищи от 3,5 раз до 5, чем добавили по 400 калорий в день.
И, чтобы убедиться на все сто, почему лучше работает именно парижская диета, мы выяснили некоторые статистические данные. Дело в том, что по данным ВОЗ, в США процент людей, страдающих ожирением, приближается к отметке 40. В это же время, по официальным данным, во Франции 17% жителей с подобными проблемами. Это лучшее доказательство того, что парижская диета – эффективнее.
Несмотря на некоторые ограничения меню, оно остается наполненным благодаря большой доле овощей и нежирных белковых продуктов и, следовательно, воды, клетчатки и белка. Зато на следующих этапах диеты вы можете употреблять сладкие блюда, желтые сыры и вино.
И либеральные правила диеты, и быстрая потеря первых килограммов добавят мотивацию для поддержания ее в долгосрочной перспективе. Однако введение диеты требует определенных затрат времени. Во время похудения (и после) на каждый прием пищи тратить придется минимум 20-30 минут.
Парижская диета представляет собой трехэтапный план похудения. Однако не все его фазы являются обязательными. Вы можете объединить их и адаптировать к вашим потребностям. Фазы Бистро и Гурман имеют неограниченные порции сырых и вареных овощей.
Фаза "Кафе"
Фаза Кафе - необязательное, очень низкокалорийное меню, которое содержит много жидкости и позволяет быстро сбросить первые килограммы (до 0,5 кг в день), чтобы мотивировать вас поддерживать диету. Этап не должен длиться дольше 8-10 дней; если это окажется слишком сложным или утомительным, переходите к этапу Бистро. Когда вы не чувствуете сытости после еды, съешьте тарелку салата или тушеных овощей с лимонным соком.
Фаза "Бистро"
Фаза Бистро - довольно ограниченное меню, которое позволит вам сбросить вес даже на 3,5-5 кг за 2-3 недели.
Обогатите меню овощами, как на этапе Кафе. В дополнение к классическому набору, автор также предлагает меню Quick Bistro, которое включает в себя более обильные завтраки и скромные обеды, а также более сладкие фруктовые блюда. С другой стороны, вы можете употреблять углеводы и вечером, но не более 10 дней подряд.
Фаза "Гурман"
Фаза Гурман позволяет сбросить 3,5-5 кг за первый месяц и по 2,5-4 в течение последующих трех месяцев. Поддержание диеты в долгосрочной перспективе облегчит возможностью употреблять вкусные блюда, в том числе продукты, запрещенные на других этапах. Вы можете, например, съедать до 100 г отваренных макарон в день, а если хотите увеличить порции хлеба, замените порцию сыра или йогурта ломтиком по 30 г.
В дополнение к классическому набору блюд добавьте картофель, макароны и сэндвичи. Если вы перестанете терять вес на этом этапе, вернитесь в меню фазы Кафе или Бистро на несколько дней.
Как поддерживать вес после похудения?
Когда вы сбросите вес, вы можете вернуться к более калорийной диете. Однако, чтобы избежать эффекта бумеранга, делайте это постепенно, вводя в меню по три блюда на прием. Такая еда содержит любые две части – хлеб, основное блюдо или десерт - в виде любых выбранных продуктов, а третья часть остается диетической (например, салат с ложкой масла для хлеба, порция фруктов на десерт).
В течение первых двух недель введите три независимых приема пищи (легкий перекус) в неделю и ешьте по пять раз в течение следующих двух недель. Если вы продолжаете сохранять свой вес, постепенно увеличивайте количество приемов, чтобы добиться 9 раз.
Основные правила Парижской диеты:
- не ешьте слишком много
- взвешивайтесь раз в неделю
- Если вы набираете 1-2 кг, вернитесь к фазе Кафе или Бистро на 2-3 дня
- Если больше, то через 2-3 дня фазы Кафе питайтесь по принципу Бистро в течение недели, а затем на две недели Бистро
- Если вы хотите похудеть больше, перед следующим использованием диеты постарайтесь удержать свой вес в течение полугода стабильным.
Полезные результаты
Стратегическая диета доктора Коэна - это эффективная диета, основанная на здравом смысле, которая имеет несколько запретов и настолько гибкая, что ее можно адаптировать к вашим индивидуальным потребностям. Несмотря на то, что ежедневно запланировано три приема пищи, многие из них содержат по несколько блюд, которые можно разделить, чтобы перекусить и сократить перерывы между едой. Вы также можете поменять свои компоненты, что возможно благодаря удобной системе заменителей. Это позволяет изменять меню и настраивать его, например, в зависимости от сезона или рекомендаций по питанию (например, вегетарианское меню).
Парижская диета помогает выработать здоровые привычки, что является необходимым условием для поддержания веса. Это способствует осознанному, неторопливому приему пищи, адекватному уровню потребления напитков, а также физической активности. Он рекомендует контролировать размер порций основных продуктов, увеличивать ассортимент свежих продуктов в меню и готовить еду в домашних условиях, хотя и это не является обязательством.