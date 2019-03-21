Маникюр 2019: весенние тренды для любительниц ярких цветов

Разноцветные ногти стали хитом среди трендов весной 2019 года. В этом сезоне на мгновение мы забываем о классическом нюдовом или красном. Радужные ногти покорили сердца пользователей интернета во всем мире, пишет Joinfo.ua.
Радужные ногти весной 2019 года
Интенсивные цвета - хит среди трендов в маникюре к новому сезону. Неоновые оттенки заполонили не только мир моды, но и красоты. Какие цвета ногтей наиболее модны весной?
- Лимонный;
- Оранжевый;
- Желтый;
- Синий;
- Фиолетовый.
Самый модный - это разноцветный маникюр. Каждый ноготь должен иметь свой оттенок. Новая тенденция особенно понравится женщинам, которые любят привлекать внимание. Радужный маникюр подойдет под многие весенние стилизации.
Разноцветные ногти стали хитом Instagram. На площадке появилось много вдохновляющих фотографий, которые диктуют последние хиты бюьти-индустрии.
Как сделать маникюр с радужными ногтями?
Инструкции по созданию радужных ногтей очень просты. Самое главное - приобрести как минимум 5 лаков для ногтей разных цветов. Важно выбрать оттенки, которые будут соответствовать друг другу. Все должно быть сохранено в одной эстетике: неон, пастель, мат и так далее. После того, как вы выбрали цвета, приступайте к маникюру:
- Тщательно подготовьте ногтевую пластину. Насыщенные цвета привлекают внимание и, таким образом, демонстрируют любые недостатки. Ногти следует очищать и стирать верхний слой, чтобы лак хорошо ложился. Благодаря этому маникюр станет не только эффективным, но и более долговечным.
- Обрежьте кутикулы. Как и в случае с ногтями, они должны быть идеальными.
- Поочередно наносите лак на ногти, начиная с большого пальца, затем на указательный, средний и так далее. Дождитесь пока высохнет лак и при необходимости нанесите второй слой для большей насыщенности.
- Нанесите оливковое масло на кожу, а затем увлажняющий крем на руки.
Как вам радужные ногти?