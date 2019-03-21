Маникюр 2019: весенние тренды для любительниц ярких цветов

Интенсивные цвета - хит среди трендов в маникюре к новому сезону. Неоновые оттенки заполонили не только мир моды, но и красоты. Какие цвета ногтей наиболее модны весной?

Самый модный - это разноцветный маникюр. Каждый ноготь должен иметь свой оттенок. Новая тенденция особенно понравится женщинам, которые любят привлекать внимание. Радужный маникюр подойдет под многие весенние стилизации.

Инструкции по созданию радужных ногтей очень просты. Самое главное - приобрести как минимум 5 лаков для ногтей разных цветов. Важно выбрать оттенки, которые будут соответствовать друг другу. Все должно быть сохранено в одной эстетике: неон, пастель, мат и так далее. После того, как вы выбрали цвета, приступайте к маникюру: