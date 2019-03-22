Три приема, которые помогут снизить потребление сахара и соли

По словам доктора Даррии Лонг Гиллеспи, люди обладают особой чувствительностью к вкусу сахара, соли и жира. Это эволюционно закрепившийся механизм. Далеким предкам человека данные вещества были необходимы для выживания, пишет Medikforum. Если учесть, что область человеческого мозга, которая регулирует силу воли, эволюционно еще молода, то нетрудно представить, почему «примитивное желание» съесть что-то вкусное не подчиняется волевому решению ограничивать себя в калориях, заметила диетолог.

Эксперт рассказала, какие приемы могут помочь снизить количество потребляемых сахара и соли.

Прием первый: избегать скрытого сахара. Специалист утверждает, что контроль над потреблением продуктов со скрытым сахаром – это очень эффективный метод отучить свой организм от привыкания к сладкому вкусу. Когда человек сокращает количество скрытого сахара, его организм со временем становится более чувствительным к сладкому и в результате для удовлетворения потребности в сладком вкусе ему хватает гораздо меньшего количества.

По оценкам диетологов, скрытым сахаром могут «похвастать» до 74% магазинных продуктов. Сахар может содержаться в соусах, соках, полуфабрикатах, готовых завтраках, консервах и так далее.

«Читайте состав на упаковке. Сахар часто скрывается в первой пятерке ингредиентов под разными именами. Например, рисовый или кукурузный сироп», - поделилась диетолог.

Прием второй: предпочитать маленькие упаковки. Диетологи рекомендуют не приобретать сладости и соленья в больших объемах, а также не держать дома их «стратегические запасы». Если мозг знает, что еды в доступе нет, просить ее он не станет, ограничившись небольшой порцией.