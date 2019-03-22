Пт, 22.03.2019
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Доказано, что нехватка сна усиливает тягу к сладостям

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Сладости. Снимок иллюстративный

ФОТО: SCANPIX

Бессонница может сделать из обычного человека сладкоежку. Ученые выяснили, что хроническая нехватка сна заставляет нас набрасываться на сладкое, пишет Medikforum.

Хорошо известно, что нехватка сна негативно отражается на уровне энергии и на настроении человека. В ходе исследования с участием 51 мужчины ученые из Университета Мичигана доказали, что бессонница может стать причиной нездоровой тяги к сладкому. Сон является очень сложным и пока плохо понимаемым наукой процессом, учёным всё ещё не удается до конца разобраться в том, каким образом нарушения сна воздействуют на вкусовые рецепторы. Появилось предположение, что при бессоннице активируется зона мозга, которая заставляет нас стремиться к употреблению сладостей.

Кроме того, из-за нехватки сна вырастает и вероятность так называемого стрессового употребления пищи, объясняемого выработкой гормона кортизола. Официально нам рекомендуют спать от 7 до 9 часов каждую ночь. Для того чтобы установить связь между нехваткой сна и тягой к сладкому, ученые пригласили к экспериментам здоровых мужчин, не имевших бессонницы. К их голове присоединяли электроды, когда они нормально спали в течение двух последовательных ночей. Электроды измеряли электрическую активность мозга для определения того, сколько времени человек проводит во сне, включая и разные его фазы.

В заключительной части эксперимента его участники в лаборатории пробовали от 14 до 18 сахаросодержащих напитков, которые они должны были выстроить в список по степени предпочтения. Чем меньше мужчины проводили времени во сне, тем более предпочтительными оказывались для них наиболее сладкие напитки. Особенно заметной была связь между тягой к сладостям и снижением продолжительности фазы сна с быстрым движением глаз, во время которой мозг является наиболее активным, а людям снятся сны.

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