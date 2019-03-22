Доказано, что нехватка сна усиливает тягу к сладостям

Хорошо известно, что нехватка сна негативно отражается на уровне энергии и на настроении человека. В ходе исследования с участием 51 мужчины ученые из Университета Мичигана доказали, что бессонница может стать причиной нездоровой тяги к сладкому. Сон является очень сложным и пока плохо понимаемым наукой процессом, учёным всё ещё не удается до конца разобраться в том, каким образом нарушения сна воздействуют на вкусовые рецепторы. Появилось предположение, что при бессоннице активируется зона мозга, которая заставляет нас стремиться к употреблению сладостей.

Кроме того, из-за нехватки сна вырастает и вероятность так называемого стрессового употребления пищи, объясняемого выработкой гормона кортизола. Официально нам рекомендуют спать от 7 до 9 часов каждую ночь. Для того чтобы установить связь между нехваткой сна и тягой к сладкому, ученые пригласили к экспериментам здоровых мужчин, не имевших бессонницы. К их голове присоединяли электроды, когда они нормально спали в течение двух последовательных ночей. Электроды измеряли электрическую активность мозга для определения того, сколько времени человек проводит во сне, включая и разные его фазы.