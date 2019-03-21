«Мне 15 лет, и у меня никогда не будет детей». История девочки с редким диагнозом

«Есть куча решений, которые я еще не принимала в своей жизни. Кажется, это больше коснулось моей мамы. Папе, конечно, тоже было нелегко. Теперь им обоим придется смириться с тем, что у меня не будет детей. Думаю, что наибольшие трудности с принятием этого факта возникнут позже, когда я стану старше», - делится своими мыслями девочка.