KrasotkaФэшнБраво! Самый красивый политик Эстонии восхищает чувством стиляБраво! Самый красивый политик Эстонии восхищает чувством стиляKrasotka.ee Поделиться Поделиться Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментарии21 марта 2019, 14:41Kaja KallasФОТО: Erlend ŠtaubТаллиннская неделя моды открылась шикарным показом новой коллекции дизайнера Iris Janvier, который посетила и эстонский политик Кая Каллас! Надо отдать должное, что образ Каи был элегантен и безупречен. Выглядела она просто потрясающе! Поделиться Поделиться Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментариикрасоткаполитикэстония