Kaja Kallas

ФОТО: Erlend Štaub

Таллиннская неделя моды открылась шикарным показом новой коллекции дизайнера Iris Janvier, который посетила и эстонский политик Кая Каллас! 

Надо отдать должное, что образ Каи был элегантен и безупречен. Выглядела она просто потрясающе!