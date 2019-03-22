Высший пилотаж: «Миссис Таллинн» Ирэн Чуприяновская открыла показ Беатриче на Таллиннской неделе моды

Коллекция Беатриче B by Beatrice имеет очень интересную концепцию. Глядя на разукрашенные лица моделей - губная помада выходит за контур губ, тени кажутся поплывшими от дождя или слез, ты думаешь, что это ужасные куклы из кошмарных снов воскресли и вышли на подуим. Но нет. Это демонстрация укусов пчел. Отсюда и сетчатые вуали на прическах и лицах моделей. Беатриче озабочена постоянно растущим исчезновением популяции пчел на планете, и эта проблема уже сегодняшнего дня. Понятно, что при нарушении одного звена экосистемы меняется вся цепочка, что может привести к непредсказуемым последствиям. Другая тема, отраженная в коллекции - чума. Не пандемия, охватившая когда-то Средневековую Европу, а бич нашего сегодня. Эгоизм Беатриче приравнивает к страшной болезни, которая держит современное общество в тисках и правит свой чумовой бал.