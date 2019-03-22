Звездный эстонский диетолог Эрик Оргу собирается подать в суд на одну из самых сексуальных девушек нашей страны

Ссора Эрика Оргу и Мэрилин Таймре началась с сообщения в блоге Бриджит-Сюзанны Ханд, где Бриджит спросила у Эрика Оргу, что он думает о Мэрилин и о ее советах на тему поста, которыми она успешно делится с пользователями Сети в своем блоге.

Оргу поставил под сомнения знания и советы Таймре:

«Она не является ни диетологом, ни спортивным консультантом, а также не обладает обширным опытом и знаниями, поэтому прислушивайтесь к профессионалам в своей области, таким как я».

Также Оргу добавил, что Мэрилин Таймре в своем блоге может писать только лишь о макияже.

Мэрилин дала отпор диетологу, написав в своем блоге о том, что программа питания Оргу - это «программа голодания», которой люди придерживаются слишком длительное время. А следовало бы выработать подходящий человеку план питания.

Мэрилин ссылается, в частности, на телевизионное шоу «Kaalul on rohkem kui elu» («На кону - больше чем жизнь»), режиссером которого является Эрик Оргу. После шоу некоторые участники с избыточным весом набирали еще большую массу тела, чем было до участия в программе, разработанных Эриком Оргу.

Девушка отмечает, что услуга Оргу была создана исключительно с целью заработка денег.

По словам диетолога, высказывания Мэрилин Таймре - самая настоящая клевета.

«Я подумываю о том, чтобы подать в суд»,

- сказал Оргу, добавив, что рекомендации Paljas Porgand, касающиеся поста - это серьезная тема, которую также заметили обеспокоенные родители, чьи дети постились, следуя советам блогера, после чего им потребовалась помощь медиков.

Мэрилин сказала, что конфликта тут нет и смысла комментировать далее данную тему она не видит.

«Столь низко опускаться я не собираюсь! И желаю Оргу только лишь успехов в его карьере »,

- заключила блогер.