Версия ученых: почему с возрастом время летит быстрее?

«Зрелые люди часто удивляются тому, как, по их воспоминаниям, долго текло время в годы юности. Но дело не в том, что их переживания тогда были намного глубже или значительнее. Это прежде всего связано с тем что в юности мозг обрабатывает информацию быстрее», - заявил руководитель исследовательской команды Эдриан Бежан.

По словам ученых, разное восприятие времени в молодом и более зрелом возрасте человека – это следствие того, что способность мозга обрабатывать информацию, улавливаемую рецепторами, со временем медленно, но верно притупляется, пишет Medikforum . Данный процесс снижения мозговой активности обусловлен в свою очередь тем, что с годами сплетения нервов и нейронов становятся более извилистыми и сложными.

Соответственно, сигналы, которые они проводят, достигают своих целей уже не так быстро, как в молодости. В восприятии молодых людей ряд событий укладывается в более короткий отрезок времени, но для пожилых тот же ряд будет ассоциироваться уже с более продолжительным временным периодом. Например, дети обрабатывают изображения быстрее, чем взрослые, так как их глаза двигаются интенсивнее. Пожилые люди за одинаковое с детьми время просматривают меньше новых изображений.