Из-за зависимости от соляриев белая девушка стала почти чернокожей

«Какие-то девушки жить не могут без хорошего маникюра, а в моём случае это загар, - объясняет свои увлечение Ханна. - Всё очень просто и понятно - он делает меня более счастливой. Я экспериментировала с искусственным загаром, но его эффект сохраняется очень недолго, и это меня расстраивало. Кроме того, он быстро смывался, и я ненавидела запах подобных продуктов. Когда после посещения Турции в 2015 году я загорела до такой степени, о которой мечтала, то поняла, что хочу это сохранить навсегда. Загоревшая кожа выглядит великолепно. Я вижу в Instagram множество девушек, которые хвастаются своим загаром, но они пользуются косметическими продуктами, а зачем втирать косметику во все тело целиком? Вместо этого гораздо эффективнее посещать солярии».