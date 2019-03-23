Из-за зависимости от соляриев белая девушка стала почти чернокожей

22-летняя девушка имеет такую сильную зависимость от соляриев и нелегальных затемняющих кожу инъекций, что прохожие стали принимать её за чернокожую. В её случае увлечение загаром зашло слишком далеко, пишет Medikforum.
Жительница Белфаста Ханна Титтенсор ещё в подростковом возрасте, что называется, «подсела» на загар. Некоторое время она удовлетворяла свою страсть с помощью искусственного загара, но потом отказалась от этого косметического продукта и перешла на использование солярия. По мнению Ханны, посещения солярия сделали её кожу более приятной на вид и сияющей. Однако со временем ей стало казаться, что даже после очень интенсивных сеансов в соляриях ее кожа недостаточно коричневая. Тогда она стала комбинировать солярии с нелегальными в Англии инъекциями для обретения загара. В конце концов, ситуация зашла так далеко, что незнакомые люди стали принимать Ханну за чернокожую.
«Какие-то девушки жить не могут без хорошего маникюра, а в моём случае это загар, - объясняет свои увлечение Ханна. - Всё очень просто и понятно - он делает меня более счастливой. Я экспериментировала с искусственным загаром, но его эффект сохраняется очень недолго, и это меня расстраивало. Кроме того, он быстро смывался, и я ненавидела запах подобных продуктов. Когда после посещения Турции в 2015 году я загорела до такой степени, о которой мечтала, то поняла, что хочу это сохранить навсегда. Загоревшая кожа выглядит великолепно. Я вижу в Instagram множество девушек, которые хвастаются своим загаром, но они пользуются косметическими продуктами, а зачем втирать косметику во все тело целиком? Вместо этого гораздо эффективнее посещать солярии».
Бойфренд познакомил Ханну с прелестями солярия, но её собственный брат показал, какого эффекта можно добиться с помощью инъекций препарата, который содержит меланотан - синтетический гормон, повышающий уровень меланина и позволяющий людям быстрее покрываться загаром при использовании солярия. Девушка проходила через подобные уколы каждый день, и ее единственной жалобой было резкое снижение аппетита. Впрочем, Ханна считает, что это полезно для сохранения стройной талии.