Как правильно чистить зубы: основные правила и ошибки

Правила чистки зубов

Чтобы зубы оставались красивыми и здоровым, их необходимо регулярно чистить. Это одно из главных правил – чистить зубы нужно дважды в сутки: утром, после пробуждения, и вечером, перед сном. Лучше всего утром это делать до завтрака, хотя некоторые медики считают допустимым чистить зубы после еды. Однако правильно чистить зубы за 15 минут до того, как приступить к трапезе. Во-первых, так вы смоете все бактерии, скопившиеся за ночь в ротовой полости, и не будете их поглощать в процессе. Во-вторых, не будут нарушены вкусовые ароматы блюд от зубной пасты. А вот после завтрака уже можно использовать специальное ополаскивающее средство, чтобы удалить остатки пищи и освежить дыхание.

Чтобы почистить зубы правильно, надо не забывать и о промежутках между ними. Можно использовать специальную щётку, предназначенную именно для этого. Но если зубы плотно прилегают друг к другу, то правильно применить зубную нить. Её можно использовать каждый вечер и после каждого приёма пищи.

Также правильно будет чистить не только зубы, но и язык. Ведь на нём скапливаются бактерии, причём порой гораздо больше, чем на самих зубах. Есть щётки, которые на обратной стороне имеют специальную для этого поверхность – резиновой щеточкой можно легко избавиться от налёта на языке и смыть все вредные микроорганизмы. Обязательно делать это при каждой чистке зубов.

Ошибки в чистке зубов

Если вы соблюдаете все вышеназванные рекомендации, спешим вас поздравить: вы делаете всё абсолютно правильно. Но вместе с этим никто не застрахован от совершения ошибок в этом процессе. Разберём самые распространённые.

Во-первых, некоторые очень мало по времени чистят зубы, что, конечно, не правильно. Одной минуты явно недостаточно для того, чтобы избавить ротовую полость от бактерий. Какой бы ни была сильной паста, она не сможет за этот срок справиться со своей задачей. Правильным будет чистить зубы на протяжении пяти минут, не меньше. Если вы не можете самостоятельно контролировать такой срок, то надо просто поставить таймер и не поддаваться соблазну прекратить этот процесс раньше времени.

Вторая ошибка – слишком частая и слишком интенсивная чистка зубов. Есть такие люди, кто делают это очень часто – после каждого приёма пищи. Конечно, мы понимаем желание избавиться от ароматов и бактерий, но от слишком частой чистки можно вымыть и полезные микроорганизмы, обитающие в ротовой полости. К тому же такое фанатичное отношение к зубам может привести к порче эмали, а, следовательно, и кариесу.

В-третьих, многие чистят зубы в неправильном положении. Большинство делают это слева направо, вверх и вниз. Так вы просто хаотично разбрасываете микробы по ротовой полости. Правильно чистить зубы надо снизу вверх. Ведь это основное скопление бактерий в местах соединений зубов и десен. А именно так их можно удалить оттуда.

В-четвёртых, некоторые слишком трепетно относятся к чистке зубов и проявляют чрезмерно щадящее отношение. Когда при этом возникают проблемы и болезненность, люди стараются обходить проблемные участки. Но именно они и нуждаются в тщательном очищении, так как здесь есть повышенная вероятность образования кариеса, налета. Поэтому для очистки проблемных мест можно использовать мягкую щетку для зубов с повышенной чувствительностью.

Также люди довольно часто экономят на щётках и используют их крайне продолжительный срок – год и больше. Но на самом деле их нельзя эксплуатировать дольше трех месяцев. К тому же если вы переболели инфекцией, то лучше сразу заменить щётку на новую, ведь на старой могли остаться болезнетворные бактерии.