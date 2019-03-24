Пицца с секретом: рецепт итальянского блюда для поклонников ЗОЖ

Отличная новость! Пиццу могут кушать даже те люди, которые соблюдают здоровый образ жизни и здоровое питание. Тесто для итальянского блюда, оказывается, можно готовить без муки, пишет Joinfo.ua.
Считаете, что глютен ваш враг? Соблюдаете диету? Но в это же время очень любите итальянскую кухню? Мы нашли выход из ситуации и предлагаем вашему вниманию рецепт пиццы, основа которой готовится без муки.
Здоровая альтернатива традиционной пицце или в чем секрет?
Удивительно, но если приготовить основу для пиццы из цветной капусты, вкус ее вы даже не заметите. Лишь легкий аромат, который, впрочем, будет перебит любимыми ингредиентами в начинке. Пицца из цветной капусты легче, здоровее и менее калорийна, чем традиционная.
Такая пицца - идеальный вариант для тех, кто должен следовать безглютеновой диете, или для тех, кто во время диеты мечтает об аппетитной пицце.
Ингредиенты для пиццы:
- Средняя головка цветной капусты – 1 штука;
- Твердый сыр (тертый) – 1/2 стакана (пармезан, голландский и так далее);
- Куриное яйцо – 1 штука (желательно выбрать большого размера);
- Сушеный базилик – 1 чайная ложка;
- Сушеный орегано – 1 чайная ложка;
- Перец, соль, сахар по вкусу.
Для начинки возьмите все свои любимые продукты:
- моцарелла, грибы, салями, оливки, кукуруза, помидоры, курица, перец болгарский… Всё, чего желает душа.
Как приготовить пиццу из цветной капусты?
Вымойте капусту и натрите ее на терке в сыром виде. Высыпьте в кастрюлю с водой. Немного посолите и добавьте щепотку сахара. Варить следует капусту в течение 10 минут на среднем огне. После процедите ее и отожмите, чтобы избавиться от влаги.
Когда перед вами уже в миске находится сухая отваренная капуста, добавьте в нее тертый сыр, яйцо, сушеные травы, перец и соль. Размешивайте до тех пор, пока не образуется однородная масса. В форму, смазанную маслом, выложите «тесто» и выпекайте при 200 градусах в течение получаса.
Когда основа будет готова смажьте ее томатный соусом, а затем выкладывайте остальные ингредиенты, выбранные вами для начинки. Сверху посыпьте сыром, лучше всего подойдет моцарелла. Отправляйте обратно в духовку и выпекайте до того, как сыр полностью расплавиться.
Приятного аппетита!