Пицца с секретом: рецепт итальянского блюда для поклонников ЗОЖ

Считаете, что глютен ваш враг? Соблюдаете диету? Но в это же время очень любите итальянскую кухню? Мы нашли выход из ситуации и предлагаем вашему вниманию рецепт пиццы, основа которой готовится без муки.

Здоровая альтернатива традиционной пицце или в чем секрет?

Удивительно, но если приготовить основу для пиццы из цветной капусты, вкус ее вы даже не заметите. Лишь легкий аромат, который, впрочем, будет перебит любимыми ингредиентами в начинке. Пицца из цветной капусты легче, здоровее и менее калорийна, чем традиционная.

Такая пицца - идеальный вариант для тех, кто должен следовать безглютеновой диете, или для тех, кто во время диеты мечтает об аппетитной пицце.

Ингредиенты для пиццы:

Средняя головка цветной капусты – 1 штука;

Твердый сыр (тертый) – 1/2 стакана (пармезан, голландский и так далее);

Куриное яйцо – 1 штука (желательно выбрать большого размера);

Сушеный базилик – 1 чайная ложка;

Сушеный орегано – 1 чайная ложка;

Перец, соль, сахар по вкусу.

Для начинки возьмите все свои любимые продукты:

моцарелла, грибы, салями, оливки, кукуруза, помидоры, курица, перец болгарский… Всё, чего желает душа.

Как приготовить пиццу из цветной капусты?

Вымойте капусту и натрите ее на терке в сыром виде. Высыпьте в кастрюлю с водой. Немного посолите и добавьте щепотку сахара. Варить следует капусту в течение 10 минут на среднем огне. После процедите ее и отожмите, чтобы избавиться от влаги.

Когда перед вами уже в миске находится сухая отваренная капуста, добавьте в нее тертый сыр, яйцо, сушеные травы, перец и соль. Размешивайте до тех пор, пока не образуется однородная масса. В форму, смазанную маслом, выложите «тесто» и выпекайте при 200 градусах в течение получаса.

Когда основа будет готова смажьте ее томатный соусом, а затем выкладывайте остальные ингредиенты, выбранные вами для начинки. Сверху посыпьте сыром, лучше всего подойдет моцарелла. Отправляйте обратно в духовку и выпекайте до того, как сыр полностью расплавиться.