Четыре месяца и минус 20 кг: девушка превратилась из пышки в фитнес-модель, отказавшись от алкоголя

Джелли Девот (настоящее имя девушки – Аса Инглиш) – молодая шведская фитнес-модель, вдохновляющая свою многотысячную армию подписчиков вести здоровый образ жизни. Ее фигуре впору позавидовать, но мало кто догадался бы, увидев ее впервые, что несколькими годами ранее она выглядела словно совершенно другой человек.

Как и многие молодые люди, примерно в 2012-м году тогда еще 21-летняя Джелли (будем называть ее именем, более узнаваемым в Сети) не слишком отказывала себе во вредной пище и прочих студенческих радостях. Однако взглянув другими глазами на свое пляжное фото, девушка решила меняться. Вероятно, аргументом в пользу того, чтобы взять себя в руки, послужили также слова ее собственной бабушки, отметившей, что Девот прибавила в весе. И это сказал человек, для которой сытый внук – хороший внук!

Для начала девушка полностью исключила из рациона алкоголь и сбалансировала диету, отказавшись от фастфуда и полуфабрикатов. Это помогло ей избавиться от 20 кг всего за 4 месяца, а немногим позднее она сбросила еще 10. Одновременно с изменением пищевых привычек Джелли занялась спортом, а также начала готовить, тщательно следя за тем, чтобы на ее столе оказывались только здоровые продукты.

Фитнес постепенно стал одним из главных увлечений Девот. Видя собственную трансформацию, которая была результатом кропотливой работы над собой, девушка решила создать микроблог, чтобы своим примером мотивировать других людей вести более здоровый образ жизни.

Хотя после своей разительной трансформации Джелли выглядела просто потрясающе, она регулярно публиковала фотографии себя 20-летней вместе со свежими, наглядно показывая и напоминая, как на наши тела влияют вредные привычки.

Девот стала разрабатывать программы тренировок и давать советы по сбалансированному питанию, основанные на личном опыте. Ее работа заключалась в том, чтобы заставить людей верить в себя и меняться не ради кого-то, а ради собственного здоровья и счастья, ведь и сама она, будучи пышкой, не слишком любила отражение в зеркале.