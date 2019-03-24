Постарше или помоложе? Каких женщин обычно предпочитают мужчины разных знаков Зодиака

Мужчины иногда пытаются получить глоток свежего воздуха, вступая в отношения с более энергичными и спонтанными женщинами, хотя многие и ценят стабильность. Астрологи полагают, что это в некоторой мере зависит от того, под каким знаком Зодиака рожден человек. Каких же женщин обычно предпочитают мужчины?

1. Овны

Овны деятельные и целеустремленные. В отношениях они ценят прямолинейность и честность. Они импульсивны и немного капризны, поэтому опытные и уравновешенные женщины импонируют им больше.

2. Тельцы

Тельцы от природы эстеты: красота важна для них не менее, чем комфорт. Они часто отдают предпочтение стабильным женщинам элегантного возраста, но любая может быть идеальной, если станет разделять их философию и жизненные ценности.

3. Близнецы

Остроумные Близнецы только кажутся поверхностными. Они любят умных женщин с развитым интеллектом. Возраст для них – скорее, условность, чем один из критериев выбора, главное, чтобы им было интересно.

4. Раки

Заботливые и семейные Раки рождены для того, чтобы спасать. Им подходят чувствительные и немного неуверенные в себе женщины, часто младше их самих и нуждающиеся в их поддержке.

5. Львы

Мужчине-Льву не важен возраст, если его избранница обладает лидерскими качествами, умна и прозорлива, а также способна создать атмосферу любви и преданности. Однако она всегда должна быть ухожена, уверена в себе и выглядеть потрясающе.

6. Девы

Девы чаще выбирают сверстниц или женщин немногим младше. Как правило, их спутницы добры, естественны и хорошо образованы, при этом внешность не играет столь большого значения для них. В отношениях они в большей мере ценят эмоциональную связь.

7. Весы

Весам необходим баланс: они с большей вероятностью будут выбирать спутниц постарше, которым не нужны мимолетные знакомства. Но их избранницы должны обладать легким нравом и быть приятными в общении.

8. Скорпионы

Представители этого знака не обращают внимания на возраст. Часто они выбирают женщин с роковой внешностью и такими же принципами, как и у них самих.

9. Стрельцы

Стрельцы полагаются только на собственный опыт. Если им комфортнее в отношениях с женщинами старше, таких партнерш, скорее всего, они и будут искать. Но и возможна прямо противоположная тенденция.

10. Козероги

Козероги – приверженцы прочных и длительных отношений. В женщинах их привлекает трудолюбие и успешность: чем большего они добились, тем сильнее ими будут восхищаться партнеры.

11. Водолеи

Представители этого знака считаются одними из наиболее мудрых. Несмотря на стремление к саморазвитию, они чувствуют потребность передавать свой опыт, поэтому нередко строят отношения с более молодыми партнершами.

12. Рыбы

Рыбы ищут родственных душ, способных обеспечить им связь с реальностью и спокойствие. Часто это – женщины постарше, но ведь и более молодые могут подарить им желаемое.