Не вытянуть клещами: три знака Зодиака, которые хранят чужие тайны лучше их владельцев

Секреты есть у каждого из нас, но иногда, не в силах справиться ситуацией самостоятельно, мы ищем того, кому можно довериться. Астрологи и не только полагают, что то, под каким знаком зодиака рожден человек, определяет основные черты его характера, и с этим сложно не согласиться. Не являются исключением и случаи, когда речь заходит о тайнах. Напомним, мы уже рассказывали о том, чего стыдятся разные знаки Зодиака, кто предаст при первой возможности, а кому просто ничего доверять не стоит. В противовес последним существуют и те, которые будут хранить ваши тайны, вероятно, еще лучше, чем вы сами, пишет Fabiosa.
1. Скорпионы
Рожденные под знаком Скорпиона люди – любители мистификаций. Они с удовольствием будут находиться в курсе всех интриг, хотя и не готовы принимать участия в них ввиду своей прямолинейности и честности, расследовать заговоры и хранить тайны. В последнем им практически нет равных, поскольку и своих секретов у Скорпионов вполне достаточно.
Природная скрытность и умение дорожить дружбой и отношениями – те два качества, которые никогда не позволят им сплетничать или обсуждать чьи-то дела с кем-либо вне зависимости от того, касаются они потенциального собеседника или нет. Скорпионы предпочитают не давать советов, держа личное мнение при себе, и чтят приватность других словно свою собственную. Единственное, что может заставить их заговорить, – четкое понимание необратимости последствий, которые могут быть вызваны молчанием.
2. Козероги
Козероги вызывают доверие уже одним своим авторитетом, не говоря уже о строгости моральных принципов, которым они следуют на любом жизненном этапе. Хотя они кажутся излишне суровыми и резкими, представители этого знака глубоко уважают чужие интересы: не раскрывают тайн и не вмешиваются. Иногда они дают советы, но не позиционируют свою точку зрения как единственно правильную.
Козероги очень мудры, поэтому никогда не злоупотребляют чьим-либо доверием. Они привыкли относиться к людям с той справедливостью, которую ожидают и к себе. Рожденные под этим знаком мужчины дорожат любыми настоящими отношениями, а женщины просто не любят пустых разговоров, поэтому в их надежности сомневаться не приходится.
3. Девы
Скрытные от природы Девы – прекрасные аналитики. Они всегда знают, о чем говорить не стоит, однако привычка просчитывать все ходы наперед иногда мешает им давать дельные советы, а ведь помогать другим – их призвание. От представителей этого знака не нужно ждать сочувствия, однако более надежную опору и поддержку вряд ли можно будет найти в ком-то другом. Рожденные под этим знаком мужчины всегда стремятся поступать правильно, а женщины при всей лояльности к другим заботятся и о собственном спокойствии.
Естественное смирение и уважение к чувствам других не позволяет им распространяться о частных делах – встретить Деву-сплетника практически невозможно. Но в том, что представитель этого знака посчитает неправильным или противозаконным, понимания от него ждать не стоит: он постарается сделать так, чтобы тайны не несли угрозу или вред другим.
Хранение чужого секрета – большая ответственность, нести которую может не каждый человек. А что по поводу мнения астрологов думаете вы? Являетесь ли вы сами или кто-то из ваших близких представителем одного из этих знаков и готовы ли подтвердить, что им можно доверить даже самую страшную тайну?