Не вытянуть клещами: три знака Зодиака, которые хранят чужие тайны лучше их владельцев

1. Скорпионы

Рожденные под знаком Скорпиона люди – любители мистификаций. Они с удовольствием будут находиться в курсе всех интриг, хотя и не готовы принимать участия в них ввиду своей прямолинейности и честности, расследовать заговоры и хранить тайны. В последнем им практически нет равных, поскольку и своих секретов у Скорпионов вполне достаточно.

Природная скрытность и умение дорожить дружбой и отношениями – те два качества, которые никогда не позволят им сплетничать или обсуждать чьи-то дела с кем-либо вне зависимости от того, касаются они потенциального собеседника или нет. Скорпионы предпочитают не давать советов, держа личное мнение при себе, и чтят приватность других словно свою собственную. Единственное, что может заставить их заговорить, – четкое понимание необратимости последствий, которые могут быть вызваны молчанием.

2. Козероги

Козероги вызывают доверие уже одним своим авторитетом, не говоря уже о строгости моральных принципов, которым они следуют на любом жизненном этапе. Хотя они кажутся излишне суровыми и резкими, представители этого знака глубоко уважают чужие интересы: не раскрывают тайн и не вмешиваются. Иногда они дают советы, но не позиционируют свою точку зрения как единственно правильную.

Козероги очень мудры, поэтому никогда не злоупотребляют чьим-либо доверием. Они привыкли относиться к людям с той справедливостью, которую ожидают и к себе. Рожденные под этим знаком мужчины дорожат любыми настоящими отношениями, а женщины просто не любят пустых разговоров, поэтому в их надежности сомневаться не приходится.

3. Девы

Скрытные от природы Девы – прекрасные аналитики. Они всегда знают, о чем говорить не стоит, однако привычка просчитывать все ходы наперед иногда мешает им давать дельные советы, а ведь помогать другим – их призвание. От представителей этого знака не нужно ждать сочувствия, однако более надежную опору и поддержку вряд ли можно будет найти в ком-то другом. Рожденные под этим знаком мужчины всегда стремятся поступать правильно, а женщины при всей лояльности к другим заботятся и о собственном спокойствии.

Естественное смирение и уважение к чувствам других не позволяет им распространяться о частных делах – встретить Деву-сплетника практически невозможно. Но в том, что представитель этого знака посчитает неправильным или противозаконным, понимания от него ждать не стоит: он постарается сделать так, чтобы тайны не несли угрозу или вред другим.