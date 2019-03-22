Среди каких знаков Зодиака больше всего одиноких женщин

Чем эксклюзивнее женщина, тем уже круг мужчин, которые могут ее себе позволить. Грустная новость для тех, кто боится одиночества. А тут еще и астрология, которая приводит свою статистику: женщинам, рожденным под определенными знаками Зодиака, сложнее других найти себе пару и обрести женское счастье.

Тельцы

Представительницы этого знака относятся к тому типу женщин, которые повышают свою стоимость и важность, чтобы отхватить мужчину подороже. Логика их понятна и вполне обоснована. Это только в сказках богатый и знаменитый принц берет в жены бедную простушку Золушку. В жизни успешные мужчины желают видеть возле себя ровню – женщину, которая будет украшать, дополнять и своими «регалиями» подчеркивать их значимость. Тельцы понимают это лучше других, поэтому совершенствуют свои таланты, внешность, мировоззрение.

Похвально, но вместе с достоинствами Тельцов растут и требования к мужчинам. Если раньше женщинам было важно, чтобы мужчина зарабатывал на хлеб, на масло, и на икру, то теперь, когда они и сами способны купить эту икру, мужчине не мешало бы иметь хоть маленькую нефтяную вышку. Не имеет? Так зачем он тогда нужен вообще? Конечно, такая позиция женщин-Тельцов несколько утрирована, но очень близка к правде, которая и является причиной затянувшегося одиночества многих представительниц этого знака.

Близнецы

Эти женщины очень часто выбирают одиночество. И именно выбирают, а не мучаются, тяготеют или страдают от него. Ими управляет один из наиболее непостоянных и переменчивых знаков, поэтому они страшатся любых уз. Близнецам свойственно влюбляться, терять голову и клясться в верности на всю жизнь, но все, что предполагает стабильность, очень скоро им надоедает. И женщины отправляются на поиски новой любви и «свежего» партнера. В скучных семейных буднях они чувствуют себя более одиноко, чем без семьи. Для Близнецов одиночество – это «воздух», свобода и неограниченный выбор.

Есть и еще одна причина, по которой женщины-Близнецы остаются одинокими. Те из них, которые и рады бы покончить с этим статусом, не могут от него избавиться, поскольку не имеют четкого представления о типаже будущего супруга. Они слишком быстро меняют свои идеалы, и того недоступного мужчину, которого еще вчера возводили на пьедестал совершенства, уже сегодня считают недостойным, неинтересным, немодным. Вот так, мысленно бегая от одного идеала к другому, Близнецы могут просидеть всю жизнь без семьи. Но страдать особо не будут. Возле них всегда полно «временных» мужчин.

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