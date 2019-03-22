Анна Бирюкова представит Эстонию в Лондоне на Top Model Worldwide 2019!

Анна очень рада участию в столь масштабном конкурсе и ожидает получить заряд позитивных эмоций и новый опыт. «Для себя я одержу победу, потому что уже чувствовую свое личное развитие, а загадывать заранее ничего не буду. Уверена, что в любом случае получу незабываемые впечатления», - уверена Анна.

Анна с детства мечтала стать моделью, несмотря на страх сцены и боязнь публичных выступлений. «Мой первый международный конкурс два года назад стал для меня выходом из зоны комфорта, теперь участия в показах и съемках доставляют удовольствие и придают уверенности в себе», - считает Анна.

Ранее Анна Бирюкова уже представляла Эстонию в модельных конкурсах Miss Fashion TV 2018 и Super Model Universe 2018, где получила награду в номинации Best Posing, а также участвовала в конкурсах красоты Miss Planet 2017 и Lady Universe 2019.

Анна Бирюкова личный архив

Конкурс в Лондоне проводится ежегодно с 2011 года, считается очень престижным и является прекрасным стартом или продолжением для модельной карьеры. Участницы конкурса попадают на страницы британского Vogue и других модных изданий, участвуют в Лондонской неделе моды. Конкурс сотрудничает с благотворительным детским фондом Children With Cancer UK, который был основан в 1987 году, его лично поддерживала Принцесса Диана. Все средства от интернет-голосования за финалисток будут переведены на его счет.