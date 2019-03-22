Анна Бирюкова представит Эстонию в Лондоне на Top Model Worldwide 2019!
24-го марта в Англии состоится финал международного конкурса топ-моделей Top Model Worldwide 2019, на котором Эстонию представит Анна Бирюкова.
Эстонию на конкурсе будет представлять Miss Fashion TV Estonia 2018 Анна Бирюкова, которую выбрали среди многочисленных претенденток. «Было непросто сделать правильный выбор, так как правила модельного бизнеса в Великобритании достаточно жесткие, - рассказали организаторы. - Девушка должна не только обладать соответствующей внешностью, но и быть сильной и амбициозной, и не сомневаться, что добьется мировой славы. Эстонских моделей, к профессии которых можно добавить приставку top и super, за рубежом не так уж и много».
Анна Бирюкова
личный архив
Анна очень рада участию в столь масштабном конкурсе и ожидает получить заряд позитивных эмоций и новый опыт. «Для себя я одержу победу, потому что уже чувствовую свое личное развитие, а загадывать заранее ничего не буду. Уверена, что в любом случае получу незабываемые впечатления», - уверена Анна.
Анна с детства мечтала стать моделью, несмотря на страх сцены и боязнь публичных выступлений. «Мой первый международный конкурс два года назад стал для меня выходом из зоны комфорта, теперь участия в показах и съемках доставляют удовольствие и придают уверенности в себе», - считает Анна.
Ранее Анна Бирюкова уже представляла Эстонию в модельных конкурсах Miss Fashion TV 2018 и Super Model Universe 2018, где получила награду в номинации Best Posing, а также участвовала в конкурсах красоты Miss Planet 2017 и Lady Universe 2019.
Анна Бирюкова
личный архив
Конкурс в Лондоне проводится ежегодно с 2011 года, считается очень престижным и является прекрасным стартом или продолжением для модельной карьеры. Участницы конкурса попадают на страницы британского Vogue и других модных изданий, участвуют в Лондонской неделе моды. Конкурс сотрудничает с благотворительным детским фондом Children With Cancer UK, который был основан в 1987 году, его лично поддерживала Принцесса Диана. Все средства от интернет-голосования за финалисток будут переведены на его счет.