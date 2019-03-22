Тренер по фитнесу Эгле Эллер-Наби показывает, как обрести фигуру для пляжа
Тренер по фитнесу Эгле Эллер-Наби в программе Õhtu! на телеканале Kanal 2 показала видео, как приобрести форму к сезону бикини, пишет Elu24.ee.
Эгле считает, что еще не поздно начинать готовиться к пляжному сезону, но подчеркивает, что одних тренировок недостаточно. Нужно учитывать питание, сон и возможные стресс.
Многие люди, по словам тренера, как раз в марте начинают активные тренировки, желая приобрести красивые формы к лету. Эгле показала несколько простых упражнений, которые может выполнить каждая девушка дома.
Смотрим!