Пн, 25.03.2019

Десять познавательных фактов о косметике

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Косметика. Фото иллюстративное

ФОТО: SCANPIX

Косметика — самое главное оружие женщин. Еще с древних времен косметика считалась важным элементом для создания красивого образа. Ходят легенды, что сама богиня красоты Афродита приложила руку к созданию косметики. Но что еще интересного таят в себе косметические средства?

  1. Первую помаду изготавливали из яблок. Позже девушки делали помаду из драгоценностей — растирали в пыль полудрагоценные камни и наносили их на губы для придания цвета, пишет Tochka.net.
  2. Раньше изготовлением косметики занимались лекари. В книгах эпохи Средневековья даже встречаются понятия как Ornatus и Decoratio, которые были посвящены именно косметике.
  3. Солнцезащитный крем придумали для альпинистов, которые постоянно сталкивались с проблемой ожогов.
  4. Длинные ногти считались признаком аристократизма. Некоторые девушки специально отращивали ногти, которые достигали длины до 25 сантиметров.
  5. Румяна, чулки, корсет, туфли на каблуках — ранее эти вещи были придуманы для мужчин. В этот список также вошла помада для мужчин. Ее создавали из сливочного масла, пчелиного воска, корней растений и винограда.
  6. Чтобы кожа лица дольше оставалась молодой, жительницы Древнего Китая натирали лицо шелковой тканью.
  7. Как гласит статистика, за год каждая девушка съедает 2,5 тюбика помады.
  8. Техника "контуринг лица" появилась в 17 веке. Девушки корректировали овал лица, приподнимая скулы, кладя за щеку шарик из пробкового дерева.
  9. В 18 веке коррекция бровей подразумевала их сбривание и наклеивание  вместо них мышиных шкурок.
  10. Первые косметологи, которые назывались "косметами" появились в Древней Греции. Одним из первых косметов был Гиппократ.

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