Десять познавательных фактов о косметике

Косметика — самое главное оружие женщин. Еще с древних времен косметика считалась важным элементом для создания красивого образа. Ходят легенды, что сама богиня красоты Афродита приложила руку к созданию косметики. Но что еще интересного таят в себе косметические средства?
- Первую помаду изготавливали из яблок. Позже девушки делали помаду из драгоценностей — растирали в пыль полудрагоценные камни и наносили их на губы для придания цвета, пишет Tochka.net.
- Раньше изготовлением косметики занимались лекари. В книгах эпохи Средневековья даже встречаются понятия как Ornatus и Decoratio, которые были посвящены именно косметике.
- Солнцезащитный крем придумали для альпинистов, которые постоянно сталкивались с проблемой ожогов.
- Длинные ногти считались признаком аристократизма. Некоторые девушки специально отращивали ногти, которые достигали длины до 25 сантиметров.
- Румяна, чулки, корсет, туфли на каблуках — ранее эти вещи были придуманы для мужчин. В этот список также вошла помада для мужчин. Ее создавали из сливочного масла, пчелиного воска, корней растений и винограда.
- Чтобы кожа лица дольше оставалась молодой, жительницы Древнего Китая натирали лицо шелковой тканью.
- Как гласит статистика, за год каждая девушка съедает 2,5 тюбика помады.
- Техника "контуринг лица" появилась в 17 веке. Девушки корректировали овал лица, приподнимая скулы, кладя за щеку шарик из пробкового дерева.
- В 18 веке коррекция бровей подразумевала их сбривание и наклеивание вместо них мышиных шкурок.
- Первые косметологи, которые назывались "косметами" появились в Древней Греции. Одним из первых косметов был Гиппократ.