Секреты по уходу за орхидеями: как добиться цветения капризного комнатного растения

Но если знать все секреты по уходу за орхидеей, можно не бояться сложностей и смело покупать это элегантное растение. Как добиться цветения орхидеи и поддерживать ее цветение, расскажет Joinfo.ua.

Средняя продолжительность цветения орхидеи составляет около трех месяцев, и цветет она два-три раза в год, поэтому нет причин бояться внезапного увядания лепестков.

Что еще нужно знать тем, кто хочет вырастить в своем доме красивый цветок?

Полив

Во время цветения орхидею нужно поливать два раза в неделю, а в период покоя - раз в семь дней. Между поливами нужно следить за тем, чтобы почва в горшке была сухая. Сделать это несложно, так как орхидеи сажают, как правило, в полностью прозрачные сосуды.

Поливать и опрыскивать цветок нужно отстоянной водой комнатной температуры. Важно следить за тем, чтобы вода попадала только на стебель и корни растения, не затрагивая цветы.

Время от времени листья орхидеи можно осторожно протирать мягкой хлопчатобумажной тканью, смоченной в теплой воде.

Если вы только что пересадили орхидею, поливать ее нужно не ранее, чем через пять-семь дней. Отслеживать влажность в горшке можно по состоянию корней. Они должны быть упругими и зелеными.

Свет

Летом, нужно максимально защищать орхидеи от прямых солнечных лучей. Сделать это можно с помощью обычных штор.

Если вы знаете, к какому сорту принадлежит ваша любимица, прислушайтесь к советам специалистов по поводу того, на какую сторону квартиры ставить цветок.

Окно на северной стороне: Miltonia, Odontoglosum, Papiopedilum, Stanhopea, Aerides и Bulbophylum;

Окно на южной или западной стороне: Дендробиум, Эпидендрум, Ликасте, Одонтиода, Цимбидиум и Брассия;

Окно на восточной стороне: Фаленопсис - это самый распространенный вид орхидей.

Дополнительные советы:

Орхидея любит свет и влажный воздух, поэтому хорошее место для ее размещения – окно на кухне. Если же у вас нет такой возможности и цветок живет в другом месте, увлажняйте воздух вокруг него, установив рядом емкости с водой.

Если вы хотите, чтобы орхидея росла быстро, но боитесь ее залить, вы можете положить в горшок несколько кубиков льда.

И самый главный совет – не расстраивайтесь, если с первого раза у вас не получилось подружиться с орхидеей. Этот цветок требует много заботы, внимания и знаний. Совершив несколько ошибок, вы приобретете опыт, который обязательно поможет вам добиться своей цели в будущем.