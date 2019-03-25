Секреты по уходу за орхидеями: как добиться цветения капризного комнатного растения

Орхидея – очень красивый цветок, который может украсить любое жилище во время своего цветения. Однако он настолько капризный, что многим сложно правильно за ним ухаживать.
Но если знать все секреты по уходу за орхидеей, можно не бояться сложностей и смело покупать это элегантное растение. Как добиться цветения орхидеи и поддерживать ее цветение, расскажет Joinfo.ua.
Средняя продолжительность цветения орхидеи составляет около трех месяцев, и цветет она два-три раза в год, поэтому нет причин бояться внезапного увядания лепестков.
Что еще нужно знать тем, кто хочет вырастить в своем доме красивый цветок?
Полив
Во время цветения орхидею нужно поливать два раза в неделю, а в период покоя - раз в семь дней. Между поливами нужно следить за тем, чтобы почва в горшке была сухая. Сделать это несложно, так как орхидеи сажают, как правило, в полностью прозрачные сосуды.
Поливать и опрыскивать цветок нужно отстоянной водой комнатной температуры. Важно следить за тем, чтобы вода попадала только на стебель и корни растения, не затрагивая цветы.
Время от времени листья орхидеи можно осторожно протирать мягкой хлопчатобумажной тканью, смоченной в теплой воде.
Если вы только что пересадили орхидею, поливать ее нужно не ранее, чем через пять-семь дней. Отслеживать влажность в горшке можно по состоянию корней. Они должны быть упругими и зелеными.
Свет
Летом, нужно максимально защищать орхидеи от прямых солнечных лучей. Сделать это можно с помощью обычных штор.
Если вы знаете, к какому сорту принадлежит ваша любимица, прислушайтесь к советам специалистов по поводу того, на какую сторону квартиры ставить цветок.
- Окно на северной стороне: Miltonia, Odontoglosum, Papiopedilum, Stanhopea, Aerides и Bulbophylum;
- Окно на южной или западной стороне: Дендробиум, Эпидендрум, Ликасте, Одонтиода, Цимбидиум и Брассия;
- Окно на восточной стороне: Фаленопсис - это самый распространенный вид орхидей.
Дополнительные советы:
Орхидея любит свет и влажный воздух, поэтому хорошее место для ее размещения – окно на кухне. Если же у вас нет такой возможности и цветок живет в другом месте, увлажняйте воздух вокруг него, установив рядом емкости с водой.
Если вы хотите, чтобы орхидея росла быстро, но боитесь ее залить, вы можете положить в горшок несколько кубиков льда.
И самый главный совет – не расстраивайтесь, если с первого раза у вас не получилось подружиться с орхидеей. Этот цветок требует много заботы, внимания и знаний. Совершив несколько ошибок, вы приобретете опыт, который обязательно поможет вам добиться своей цели в будущем.
Наберитесь терпения!