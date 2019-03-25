Олимпийские резервы: три наиболее спортивных знака Зодиака

Спорт и знаки Зодиака - какая связь?

Стоит обратить внимание на тот факт, что большое значение для покорения пьедесталов имеют природные данные и личностные характеристики человека. А это уже зависит от наследственности и звезд, под которыми он родился, пишет Fabiosa. Среди знаков Зодиака есть очень спортивные, и мы их сейчас назовем.

Овен

Упертые по натуре Овны будут делать всё, лишь бы стать "выше, быстрее, сильнее". Готовы многократно преодолевать барьеры, подходить к снаряду, проводить бой за боем. При такой одержимости нередки серьезные травмы, вплоть до прощания со спортом.

Рак

Замкнутые в социуме Раки дают выход своей нерастраченной энергии в спорте, поэтому нередко ставят рекорды на состязаниях. Предпочитают индивидуальные виды спорта.

Скорпион

Азартные представители этого знака любят состязаться и достигать цели, поэтому в спорте они чувствуют себя прекрасно, добиваются хороших результатов.

Наряду с этими знаками, которых можно увидеть в любом спортзале, есть и неспортивные знаки, например, Телец и Близнецы. Их прохладное отношение к спорту не означает, что у них обязательно будет плохая фигура. Но особой подтянутостью они не отличаются.