Ежедневное взвешивание полезно для похудения: шесть причин становиться на весы каждое утро

Да, поначалу к этому будет трудно привыкнуть, но отслеживание собственного прогресса или его отсутствия – это крайне важный момент в любом деле, пишет Joinfo.ua. Рассказываем о том, чем полезны регулярные взвешивания.

1. Улучшение здоровья

Большинство людей склонны преуменьшать свои проблемы. Особенно связанные с лишним весом. Но если есть конкретные цифры – игнорировать их уже не получается. Приходится более тщательно подходить к процессу.

2. Повышение темпов похудения

Когда вы видите прогресс – это вдохновляет. В этом плане ещё полезнее вести дневник своего веса, чтобы понимать, каких успехов вы добились за определённое время. Но и сама возможность ежедневно наблюдать, как весы показывают на сотню граммов меньше, чем обычно – необычайно сильный мотиватор продолжать процесс, даже несмотря на трудности.

3. Потенциально опасные продукты

Опасные для похудения, конечно же. Так, например, солёная еда заставляет вас набирать вес чисто за счёт воды. Впрочем, эти набранные килограммы будут быстро уходить, так что сильно переживать о них не надо. А вот долгосрочный эффект от какой-нибудь тяжелой пищи – это совсем другое дело. В любом случае, возможность отслеживания реакции своего организма на совершенные действия – это полезно.

4. Методики удержания веса

Вы не будете худеть до бесконечности – рано или поздно, но вы дойдёте до того веса, который будет «идеальным». Важный момент – это не анорексическая худоба, которая опасна для здоровья сама по себе – это тот вес, который не вредит здоровью с конкретно медицинской точки зрения. Но он тоже может колебаться. И вот эти колебания тоже полезно отслеживать.

5. Повышение настроения

Похудение редко сопровождается хорошим настроением – организм чисто физиологически чувствует себя не очень. Поэтому крайне важно радовать себя различными мелочами. И постепенный прогресс – как раз из таких мелочей. Если знаешь, что процесс приносит пользу – сразу на душе становится легче.

6. Повышение самооценки