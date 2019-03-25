Вера Брежнева призналась в чем секрет ее энергичного и бодрого дня

Многие из нас хранят собственные секреты красоты и молодости. Для кого-то это улыбка и аутотренинг, а кто-то, как певица Вера Брежнева, соблюдает совершенно иные правила, которые в результате приносят пользу здоровью и внешнему виду в целом, пишет Joinfo.ua. Мы расскажем вам, в чем секрет бодрости артистки.

Вера Брежнева каждое утро приветствует Солнце

Певица призналась, что по утрам занимается практикой Сурья-Намаскара, что в переводе с санскрита означает «Приветствие Солнцу» и входит в комплекс упражнений йоги. Примечательно, что новый утренний ритуал артистка для себя открыла не так давно. Ранее ее привлекали немного иные ритуалы – 5 тибетских жемчужин или Око возрождения.

По словам, Веры, она поняла, что ей не хватало солнечной энергии, потому она изменила свой подход к утренним ритуалам.

Тем не менее, сказать однозначно, что из двух практик ей подходит или нравится больше, она не может. Сурия (разговорное, прим. Ред.) приносит тоже огромную пользу ее телу и здоровью в целом, потому сейчас она акцентирует внимание именно на ней.

Важность утренней зарядки по мнению Веры Брежневой

По большому счету, считает экс-солистка «ВиаГра», неважно, какой способ выбирать по утрам для занятий спортом. Главное, пробудить свое тело, разогнать кровь, насытить его энергией. Зарядка обязательно должна присутствовать в жизни каждого уважающего себя и свое тело человека.

«Тело после пробуждения нужно размять, запустить системы, растянуть» (Орф. и пункт. автора сохранены. Прим. Ред.) – делится мыслями Брежнева.

После Сурии, как впрочем, и после любых физических нагрузок с утра, следует полежать минимум пять минут. В таком случае бодрость, активность и энергичность на протяжении дня будут обеспечены.

«Не важно, какой именно будет ваша зарядка, важно, чтобы она была!! Пробуждайте себя , радуйте своё тело, найдите свои ритуалы ))» - мотивирует Вера Брежнева.