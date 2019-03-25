Вера Брежнева призналась в чем секрет ее энергичного и бодрого дня

Утро Веры Брежневой начинается далеко не так же, как у множества людей. Секрет ее потрясающей внешности состоит не только в правильном питании, но и в некоторых утренних ритуалах, которые впоследствии наполняют звезду энергией и бодростью на весь день.
Многие из нас хранят собственные секреты красоты и молодости. Для кого-то это улыбка и аутотренинг, а кто-то, как певица Вера Брежнева, соблюдает совершенно иные правила, которые в результате приносят пользу здоровью и внешнему виду в целом, пишет Joinfo.ua. Мы расскажем вам, в чем секрет бодрости артистки.
Вера Брежнева каждое утро приветствует Солнце
Певица призналась, что по утрам занимается практикой Сурья-Намаскара, что в переводе с санскрита означает «Приветствие Солнцу» и входит в комплекс упражнений йоги. Примечательно, что новый утренний ритуал артистка для себя открыла не так давно. Ранее ее привлекали немного иные ритуалы – 5 тибетских жемчужин или Око возрождения.
По словам, Веры, она поняла, что ей не хватало солнечной энергии, потому она изменила свой подход к утренним ритуалам.
Тем не менее, сказать однозначно, что из двух практик ей подходит или нравится больше, она не может. Сурия (разговорное, прим. Ред.) приносит тоже огромную пользу ее телу и здоровью в целом, потому сейчас она акцентирует внимание именно на ней.
Важность утренней зарядки по мнению Веры Брежневой
По большому счету, считает экс-солистка «ВиаГра», неважно, какой способ выбирать по утрам для занятий спортом. Главное, пробудить свое тело, разогнать кровь, насытить его энергией. Зарядка обязательно должна присутствовать в жизни каждого уважающего себя и свое тело человека.
«Тело после пробуждения нужно размять, запустить системы, растянуть» (Орф. и пункт. автора сохранены. Прим. Ред.) – делится мыслями Брежнева.
После Сурии, как впрочем, и после любых физических нагрузок с утра, следует полежать минимум пять минут. В таком случае бодрость, активность и энергичность на протяжении дня будут обеспечены.
«Не важно, какой именно будет ваша зарядка, важно, чтобы она была!! Пробуждайте себя , радуйте своё тело, найдите свои ритуалы ))» - мотивирует Вера Брежнева.
Редакция Krasotka.ee также рекомендует прислушаться к словам певицы. Все-таки, самое важное в сутках – это утро. Как его начнешь, так и день проведешь. А человек способен горы свернуть, если в нем присутствуют сила духа и жизнерадостность.