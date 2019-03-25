Ламинирование бровей: плюсы и минусы самой модной бьюти-процедуры

Что дает эта бьюти-процедура?

Цвет. Специальный защитный состав дает возможность удержать пигмент дольше, чем при обычном окрашивании перманентной краской.

Форма. Всем известно, что внешний вид бровей способен изменять восприятие лица. Защита волосков.

Ламинирование создает на каждом волоске защитную пленку, которая не дает внешним факторам оказывать негативное влияние на здоровье и внешний вид бровей.

Кому нужно делать ламинирование?

Девушкам со светлыми бровями, обладательницам непослушных бровей и девушкам, имеющим жесткие брови, которым сложно придать эстетический вид.

Какие противопоказания к процедуре?

Процедура не рекомендуется для беременных и кормящих женщин. Также нужно обязательно провести пробу, если кожа имеет высокую склонность к аллергии.

Минусы процедуры

Примерно 24 часа нельзя мочить брови, подвергать воздействию пара, а также использовать косметику.

Как проходит ламинирование?

Сначала фиксируются волоски при помощи клея, затем поочередно наносятся два состава - краска и питательный коктейль.

Какие есть побочные эффекты?