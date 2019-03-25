Пн, 25.03.2019
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  • Ламинирование бровей: плюсы и минусы самой модной бьюти-процедуры

Ламинирование бровей: плюсы и минусы самой модной бьюти-процедуры

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Брови

ФОТО: Svetlana Mandrikova / PantherMedia / Svetlana Mandrikova

Ламинирование бровей – это процедура, что заключается в поочередном нанесении на волоски бровей различных составов. Это придаст непослушным волоскам правильное направление, зафиксирует аккуратную форму бровей и затемнит цвет, пишет Ivona.

Что дает эта бьюти-процедура?

  • Цвет. Специальный защитный состав дает возможность удержать пигмент дольше, чем при обычном окрашивании перманентной краской. 
  • Форма. Всем известно, что внешний вид бровей способен изменять восприятие лица.  Защита волосков.
  • Ламинирование создает на каждом волоске защитную пленку, которая не дает внешним факторам оказывать негативное влияние на здоровье и внешний вид бровей.

Кому нужно делать ламинирование?

Девушкам со светлыми бровями, обладательницам непослушных бровей и девушкам, имеющим жесткие брови, которым сложно придать эстетический вид.

Какие противопоказания к процедуре?

Процедура не рекомендуется для беременных и кормящих женщин. Также нужно обязательно провести пробу, если кожа имеет высокую склонность к аллергии.

Минусы процедуры

Примерно 24 часа нельзя мочить брови, подвергать воздействию пара, а также использовать косметику.

Как проходит ламинирование?

Сначала фиксируются волоски при помощи клея, затем поочередно наносятся два состава - краска и питательный коктейль.

Какие есть побочные эффекты?

Если выполнять процедуру по регламенту, побочных эффектов, кроме индивидуальной непереносимости, нет.

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