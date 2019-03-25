Ламинирование бровей: плюсы и минусы самой модной бьюти-процедуры

Ламинирование бровей – это процедура, что заключается в поочередном нанесении на волоски бровей различных составов. Это придаст непослушным волоскам правильное направление, зафиксирует аккуратную форму бровей и затемнит цвет, пишет Ivona.
Что дает эта бьюти-процедура?
- Цвет. Специальный защитный состав дает возможность удержать пигмент дольше, чем при обычном окрашивании перманентной краской.
- Форма. Всем известно, что внешний вид бровей способен изменять восприятие лица. Защита волосков.
- Ламинирование создает на каждом волоске защитную пленку, которая не дает внешним факторам оказывать негативное влияние на здоровье и внешний вид бровей.
Кому нужно делать ламинирование?
Девушкам со светлыми бровями, обладательницам непослушных бровей и девушкам, имеющим жесткие брови, которым сложно придать эстетический вид.
Какие противопоказания к процедуре?
Процедура не рекомендуется для беременных и кормящих женщин. Также нужно обязательно провести пробу, если кожа имеет высокую склонность к аллергии.
Минусы процедуры
Примерно 24 часа нельзя мочить брови, подвергать воздействию пара, а также использовать косметику.
Как проходит ламинирование?
Сначала фиксируются волоски при помощи клея, затем поочередно наносятся два состава - краска и питательный коктейль.
Какие есть побочные эффекты?
Если выполнять процедуру по регламенту, побочных эффектов, кроме индивидуальной непереносимости, нет.