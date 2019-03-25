Многие современные женщины мечтают открыть собственное дело или построить успешную карьеру. Однако далеко не все обладают необходимыми качествами для того, чтобы добиться успеха, пишет Fabiosa.ru. Какие же знаки Зодиака чаще других преуспевают в бизнесе? Об этом нам расскажут звёзды!
Пять успешных бизнес-леди по знаку Зодиака
1. Овен
Когда дело доходит до воплощения в жизнь своих идей, Овну здесь нет равных. Его буквально невозможно остановить на пути к намеченной цели. Представители этого знака Зодиака очень инициативные, активные и рисковые, что часто помогает им добиться успехов в карьере.
2. Телец
Эти люди очень трудолюбивые и обладают прекрасным чутьём в принятии решений. Тельца не остановят неудачи — он готов работать на перспективу. Люди, родившиеся под данным знаком, нередко преуспевают в профессиях, связанных с дизайном и недвижимостью, а также в ресторанном бизнесе.
3. Близнецы
Они умеют находить подход к людям и выходить за пределы своей зоны комфорта. Данные навыки и обеспечивают им быстрый карьерный рост.
4. Дева
Представители этого знака внимательны к деталям и обладают аналитическим складом ума. Кроме того, Девы спокойно относятся к критике, особенно от людей, чьим мнением они дорожат. Эти личности стараются учесть все замечания в будущем и постоянно самосовершенствуются.
5. Лев
Люди, родившиеся под этим знаком, признают только одного начальника — самого себя. Они терпеть не могут, когда их заставляют следовать чьим-то правилам, поэтому часто стремятся открыть собственное дело. Львы очень амбициозны и бесстрашны — это объясняет, почему среди представителей данного знака много успешных бизнес-леди.
А вы узнали себя или кого-то из своих знакомых в этом списке? Ждём ваши ответы в комментариях!