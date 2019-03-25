Пять успешных бизнес-леди по знаку Зодиака

1. Овен

Когда дело доходит до воплощения в жизнь своих идей, Овну здесь нет равных. Его буквально невозможно остановить на пути к намеченной цели. Представители этого знака Зодиака очень инициативные, активные и рисковые, что часто помогает им добиться успехов в карьере.

2. Телец

Эти люди очень трудолюбивые и обладают прекрасным чутьём в принятии решений. Тельца не остановят неудачи — он готов работать на перспективу. Люди, родившиеся под данным знаком, нередко преуспевают в профессиях, связанных с дизайном и недвижимостью, а также в ресторанном бизнесе.

3. Близнецы

Они умеют находить подход к людям и выходить за пределы своей зоны комфорта. Данные навыки и обеспечивают им быстрый карьерный рост.

4. Дева

Представители этого знака внимательны к деталям и обладают аналитическим складом ума. Кроме того, Девы спокойно относятся к критике, особенно от людей, чьим мнением они дорожат. Эти личности стараются учесть все замечания в будущем и постоянно самосовершенствуются.

5. Лев

Люди, родившиеся под этим знаком, признают только одного начальника — самого себя. Они терпеть не могут, когда их заставляют следовать чьим-то правилам, поэтому часто стремятся открыть собственное дело. Львы очень амбициозны и бесстрашны — это объясняет, почему среди представителей данного знака много успешных бизнес-леди.