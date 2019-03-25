Самые пышные оладушки на молоке и сгущенке

Предлагаем приготовить оладушки с молоком, а также в тесто советуем добавить вареное сгущеное молоко. Вкус последнего ингредиента в готовом блюде резко чувствоваться не будет, но оладьи получатся ароматными, румяными, с легким кремовым оттенком. Подают оладьи обычно со сметаной, джемами, сгущенкой. А мы советуем полить оладушки необычным соусом. Для его приготовления необходимо залить кипятком столовую ложку мака и оставить на полчаса. Слить воду добавить чайную ложечку сахара и 3 ст.л. сметаны. Перемешать до растворения сахара и однородности.