Самые пышные оладушки на молоке и сгущенке

Во многих семьях оладьи принято готовить на завтрак либо как дополнению к чаю. Рецептов приготовления оладушек достаточно много, при этом ингредиенты примерно одинаковые. Главное отличие в количестве яиц и муки. Готовить оладьи можно на кефире, простокваше или молоке, пишет Ivona. Считается, чем пышнее оладьи, тем они вкуснее.
Предлагаем приготовить оладушки с молоком, а также в тесто советуем добавить вареное сгущеное молоко. Вкус последнего ингредиента в готовом блюде резко чувствоваться не будет, но оладьи получатся ароматными, румяными, с легким кремовым оттенком. Подают оладьи обычно со сметаной, джемами, сгущенкой. А мы советуем полить оладушки необычным соусом. Для его приготовления необходимо залить кипятком столовую ложку мака и оставить на полчаса. Слить воду добавить чайную ложечку сахара и 3 ст.л. сметаны. Перемешать до растворения сахара и однородности.
Ингредиенты:
- Яйца 1 шт
- Молоко 250 мл
- Вареное сгущенное молоко 100 г
- Сахар 1 ст. л
- Соль щепотка
- Мука 250 г
- Разрыхлитель 2 ч. л
Приготовление:
Смешать в миске миксером яйцо, молоко, сгущенку, сахар и соль.
Добавлять просеянную с разрыхлителем муку постепенно.
Перемешать ложкой, потом миксером. При этом тесто не должно получится жидким или очень густым, а медленно стекать с ложки.
Жарить на раскаленной сковороде с растительным маслом на малом огне.
Приятного аппетита!