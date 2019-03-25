Как носить брючный костюм весной: ТОП-9 модных вариантов

Брючный костюм легко станет основой для любого стиля, ведь это самый удобный, практичный и универсальный наряд, пишет Ivona.
Обратите особое внимание на яркую полоску, мужской силуэт, сложный крой, огромные плечи, широкие брюки и высокую талию, ведь это главные тенденции в выборе костюма.
Особенно популярными будут брючные костюмы пастельных оттенков, коричневые, зеленые, фиолетовые и темно-синие костюмы.
1. По-французски
С мешковатым костюмом оденьте растянутую белую майку или открывающее живот белье.
2. Брючный костюм на голое тело
Один из самых смелых и сексуальных вариантов носить костюм среди знаменитостей.
3. Брючный костюм и маленькая сумочка
4. Акцент на талии
Пояс поверх жакета сделает костюм сексуальным, не лишив его строгости.
5. Костюм и спортивная обувь
6. Широкие плечи
Безупречный с точки зрения сезонных трендов.
7. Туфли
Женственности и элегантности придадут образу лодочки.
8. Укороченные модели
Укороченные классические брюки со стрелками или супермодные кюлоты – идеальный вариант для вас.
9. Клетчатый брючный костюм
Женские костюмы никак не могут без традиционной оригинальной клетки.