Пн, 25.03.2019
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Как носить брючный костюм весной: ТОП-9 модных вариантов

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Брючный костюм

ФОТО: Instagram

Брючный костюм легко станет основой для любого стиля, ведь это самый удобный, практичный и универсальный наряд, пишет Ivona.

Обратите особое внимание на яркую полоску, мужской силуэт, сложный крой, огромные плечи, широкие брюки и высокую талию, ведь это главные тенденции в выборе костюма. 

Особенно популярными будут брючные костюмы пастельных оттенков, коричневые, зеленые, фиолетовые и темно-синие костюмы. 

1. По-французски

С мешковатым костюмом оденьте растянутую белую майку или открывающее живот белье.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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2. Брючный костюм на голое тело 

Один из самых смелых и сексуальных вариантов носить костюм среди знаменитостей.

3. Брючный костюм и маленькая сумочка

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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4. Акцент на талии

Пояс поверх жакета сделает костюм сексуальным, не лишив его строгости. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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5. Костюм и спортивная обувь

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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6. Широкие плечи

Безупречный с точки зрения сезонных трендов. 

7. Туфли

Женственности и элегантности придадут образу лодочки.

8. Укороченные модели

Укороченные классические брюки со стрелками или супермодные кюлоты – идеальный вариант для вас.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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9. Клетчатый брючный костюм

Женские костюмы никак не могут без традиционной оригинальной клетки.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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