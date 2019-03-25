Как носить брючный костюм весной: ТОП-9 модных вариантов

Обратите особое внимание на яркую полоску, мужской силуэт, сложный крой, огромные плечи, широкие брюки и высокую талию, ведь это главные тенденции в выборе костюма.

Особенно популярными будут брючные костюмы пастельных оттенков, коричневые, зеленые, фиолетовые и темно-синие костюмы.

1. По-французски

С мешковатым костюмом оденьте растянутую белую майку или открывающее живот белье.

2. Брючный костюм на голое тело

Один из самых смелых и сексуальных вариантов носить костюм среди знаменитостей.

3. Брючный костюм и маленькая сумочка

4. Акцент на талии

Пояс поверх жакета сделает костюм сексуальным, не лишив его строгости.

5. Костюм и спортивная обувь

6. Широкие плечи

Безупречный с точки зрения сезонных трендов.

7. Туфли

Женственности и элегантности придадут образу лодочки.

8. Укороченные модели

Укороченные классические брюки со стрелками или супермодные кюлоты – идеальный вариант для вас.

9. Клетчатый брючный костюм