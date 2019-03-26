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  • Люблю, творю и верю: юбилейная коллекция Натали Ыннис восхитила публику

Люблю, творю и верю: юбилейная коллекция Натали Ыннис восхитила публику

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23 марта в галерее Tallinn Art Space состоялся показ коллекции Natali Õnnis под названием «Люблю, творю и верю», посвященной десятилетию бренда. Гости мероприятия не только окунулись в мир моды, но также смогли насладиться картинами эстонских художников и послушать квартет C- JAM.

Коллекция, состоящая из 34 выходов, стала настоящей одой любви - спокойная пастельная гамма умело разбавлена яркими вкраплениями красного, черного и цвета фуксии. Чувственные образы моделей окунули зрителей в атмосферу французского кино: пальто, кардиганы, комплекты из твида на каждый день прекрасно сочетаются с женственными хлопковыми платьями, шелковыми топами и кружевными юбками, а удлиненные бомберы и спортивные костюмы отлично разбавят весенний гардероб.

Со всеми вещами из новой коллекции вы можете ознакомиться в магазине Натали Ыннис на третьем этаже торгового центра Т1.

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