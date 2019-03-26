Витамины, которые нужны для женской красоты и здоровья

Витамины для волос

Состояние волос напрямую зависит от того, что ест женщина. Жареное, соленое, жирное негативно скажется на их внешнем виде. Поэтому если у вас ломкие, тусклые и безжизненные волосы, впору задуматься о том, что вы едите неправильно. Чаще всего женская красота по части волос зависит от витаминов группы В.

Витамин В1

Поможет решить проблему выпадения волос. Этот витамин можно с лихвой черпать из орехов, чечевицы, кукурузы, свинины, гречки и пшеницы. Для сохранения женской красоты и здоровья достаточно потреблять 1-2 миллиграмма в сутки.

Витамин В3

А этот витамин ответственен за образование седины. Если есть его по 14-25 миллиграммов в день, то велика вероятность отсрочить старость. Для этого нужно есть больше печени, грибов, фасоли, яиц и орехов.

Витамин В6

При его дефиците возникает перхоть, секущиеся кончики и жирные корни. Всего два миллиграмма в сутки позволят сохранить женскую красоту и здоровье. Витамин В6 в большом количестве содержится в грецких и кедровых орехах, фасоли, морской рыбе и облепихе.

Витамина В12

Если у вас плохой рост волос, нет блеска и эластичности, то самое время задуматься о поедании печени, морепродуктов, сыра, яиц и молочных продуктов. Именно они богаты витаминов В12, который отвечает за сохранение женской красоты и здоровья в этом ключе.

Железо

Также не забывайте о потреблении железа, если хотите вернуть волосам силу — больше всего элемента содержится в фисташках, печени, шпинате, крупах.

Витамины для ногтей

Ногти тоже являются показателем женской красоты и здоровья. Их состояние напрямую отражает то, что происходит внутри организма. Чаще всего женщины жалуются на ломкость, расслоение, белые пятна. Какие витамины и микроэлементы помогут побороть эти проблемы.

Цинк

Принято думать, что кальций при проблемных ногтях станет настоящим спасением. Но это не совсем так. Помимо этого компонента, есть и другие, которые очень полезны для женской красоты, здоровья ногтей. В частности, цинк позволит избавиться от белых пятен. А черпать его можно из кедровых орехов, сыра, молока, семечек, пшеничных отрубей.

Витамин С

При нехватке этого очень важного для женской красоты витамина замедляется рост ногтей, они становятся более ломкими. Всем известно, что витамин С в избытке есть в цитрусовых, но это ещё не всё. Этим элементом богаты клубника, томаты, перец, зелень. В сутки надо потреблять не меньше 95-110 миллиграммов.

Омега-3

Если у вас хрупкие ногти, то, скорее всего, дело ещё и в недостатке омега-3 жирных кислот. Чтобы восполнить дефицит, надо есть печень трески, льняное масло, рыбу, оливковое масло, грецкие орехи.

Йод

При тонких ногтях помогут сохранить женскую красоту морская капуста, рыба, шпинат, морепродукты, зеленый салат.

Витамины для кожи

Даже большое количество кремов и лосьонов в вашей косметичке не дадут того эффекта для вашей кожи, как правильное и сбалансированное питание. Поэтому важно налегать на определенные витамины, чтобы сохранить женскую красоту и здоровье.

Витамин Е

Борьбу с морщинами можно доверить именно этому витамину. Он в избытке есть в маслах (подсолнечном, оливковом, миндальном), орехах, лососе, оливках, кураге.

Витамин А

Сухость кожи можно побороть при помощи потребления витамина А. Всего 1 миллиграмм в сутки позволяет справиться с сохранением женской красоты. Поэтому ешьте больше печени, молочных продуктов, шпината, фруктов и овощей красного, оранжевого, желтого цветов, а также зелени.

Витамин D

При снижении эластичности и упругости кожи можно попробовать есть больше витамина D. Вопреки устоявшемуся мнению, что он поступает в наше организм только с солнечными лучами, мы заметим, что есть продукты, из которых его можно черпать. Это в первую очередь красная икра, яйца, рыба, творог и сыр. При поедании таких простых продуктов можно восполнить дефицит витамина D и вернуть женскую красоту и здоровье.

Витамин K

Если у вас образовалась сосудистая сеточка на лице, то самое время налегать на этот витамин. Он есть в тимьяне, зелени, брокколи, белокочанной капусте, говяжьей печени.

Витамин В5