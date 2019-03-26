С кем из мужчин по знаку Зодиака женщины переживают невероятную любовную химию?

Притяжение, вызывающее дрожь в коленках и трепет в груди, во многом объясняет синестрия – область астрологии, изучающая взаимодействия планет, доминирующих в момент рождения двух людей, пишет Fabiosa. С кем же из мужчин романтическую сказку может пережить женщина, согласно Зодиаку?

1. Овны – Весы

Девушки-Овны привыкли к тому, что мир вращается вокруг них. Их потребности и желания переменчивы, а полностью удовлетворить их могут представители одного из наиболее сбалансированных знаков – лояльные и романтичные Весы.

2.Тельцы – Раки

Женщинам-Тельцам необходимы надежные партнеры, поэтому заботливые, семейные и щепетильные мужчины-Раки – именно те, с кем они могут чувствовать себя счастливыми. Такой союз – самая настоящая «сладкая парочка».

3. Близнецы – Львы

Яркие и переменчивые девушки-Близнецы не любят скучать, их стихия – постоянное движение и веселье. Баловать их так, как они того заслуживают, удивлять сюрпризами и боготворить больше других способны мужчины-Львы.

4. Раки – Тельцы

Нежная и чувствительная женщина-Рак нуждается в заботе и внимании не меньше, чем отдает людям сама. Домовитые, любящие стабильность и комфорт Тельцы – те, с кем у них возникает невероятная искра. Нередко такие союзы заключаются на всю жизнь.

5. Львы – Стрельцы

Огненные женщины-Львы созданы для того, чтобы сверкать и блистать. Невероятная химия у них нередко возникает в парах со Стрельцами, не менее яркими, привлекательными, целеустремленными и страстными.

6. Девы – Скорпионы

Обстоятельные и разумные женщины-Девы не склонны к интригам и изменам: того же они ожидают и от своих партнеров. Часто лучшие мгновения своей жизни они переживают со Скорпионами. Эти два знака не устают разгадывать и удивлять друг друга.

7. Весы – Львы

Очаровательные в своей нерешительности девушки-Весы любят быть в центре внимания. Романтическая химия у них часто возникает со Львами, яркими, целеустремленными, любящими удивлять и баловать.

8. Скорпионы – Скорпионы

Лучший партнер для женщины-Скорпиона – представитель того же, самого сложного знака. Они настолько многогранны, что искра между ними может возникать вновь и вновь, причем каждый раз огонь будет совершенно другим.

9. Стрельцы – Овны

Союзы между представителями огненных знаков часто взрывные, но именно накал страстей и стремление к соревнованиям делает их уникальными.

10. Козероги – Скорпионы

Верность, надежность, пытливость и страстность – то, что объединяет представителей этих знаков. Их взаимное притяжение часто остается прежним и спустя годы.

11. Водолеи – Рыбы

Свойственная женщинам-Водолеям эмоциональная отрешенность компенсируется чувствительностью и спонтанностью Рыб. Их жизнь – увлекательное и романтичное путешествие, которому можно только позавидовать.

12. Рыбы – Тельцы

Женщины-Рыбы обладают развитой интуицией, притягательными их делает эмоциональность и непредсказуемость. Идеальные партнеры для них – Тельцы, верные, надежные, спокойные и при этом очень чувствительные.