Пять продуктов, которые можно есть поздним вечером

Эксперты посоветовали несколько полезных продуктов, которые можно есть поздним вечером, не опасаясь того, что они приведут к увеличению жировой массы, пишет Medikforum.

Грибы. Нередко можно услышать о том, что грибы – тяжелая пища. Но это верно лишь в том случае, когда из грибов готовится жареное блюдо, и употребляются они совместно с другими продуктами или соусами. Как таковые грибы содержат минимум калорий. Кроме того, в них очень много полезных микроэлементов.

Овощная икра. Икра кабачковая, баклажанная, либо приготовленная из грибов и овощей, - любая разновидность овощной икры, по мнению диетологов, подойдет для перекуса поздним вечером.

Репа. Употребление репы в большой степени полезно для печени, активизируя выделение желчи и защищая орган от застойных явлений, приводящих к образованию камней. Кроме того, в репе содержится лизоцим - вещество с антимикробным свойством, способствующее очищению кишечника от патогенных микробов.

Кукуруза. Этот продукт отличается высоким уровнем содержания веществ, выводящих излишки холестерина. По словам диетологов, съедаемый поздним вечером початок вареной кукурузы активизирует процессы выведения из организма излишков жира, употребленного за день