Вт, 26.03.2019
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Рецепт Юлии Высоцкой: полезный и очень вкусный салат с тунцом

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Tuna salad

ФОТО: Dusan Zidar / PantherMedia / Dusan Zidar

Тунец – очень полезная рыба, а если к нему еще добавить авокадо, то блюдо станет настоящим кладезем витаминов. И как приготовить такой салат по рецепту Юлии Высоцкой мы и расскажем.

Рецептов в Интернет сети настолько много, что легко запутаться, выбирая, что приготовить и вкусного и полезного одновременно. Поэтому Joinfo.ua рекомендует обратиться с высококлассному кулинару - Юлии Высоцкой, рецепт салата от которой мы и расскажем.

Ингредиенты для салата с тунцом и авокадо:

  • Консервированный тунец – 200 грамм;
  • Авокадо – 1 плод;
  • Салатный микс – 100 грамм;
  • Лук красный – половина головки;
  • Огурец – 1 штука;
  • Каперсы – 1 столовая ложка;
  • Оливковое масло – 2 столовые ложки;
  • Уксус яблочный – 2 столовые ложки;
  • Укроп - маленький пучок;
  • Перец, соль – по вкусу.

Ингредиенты для заправки салата:

  • Горчица – 1 столовая ложка;
  • Лимон – 1 штука;
  • Оливковое масло – 3 столовые ложки.

Как приготовить салат с тунцом и авокадо по рецепту Юлии Высоцкой?

Для начала необходимо приготовить заправку для салата. Для этого нужно выжать сок лимона, затем смешать одну его столовую ложку с горчицей и оливковым маслом. Тщательно перемешать.

Теперь приступаем непосредственно к салату. В готовую заправку добавьте порванный на небольшие кусочки тунец и ложку каперсов. Перемешайте и оставьте на несколько минут.

В это время авокадо и огурец очищаем от кожуры и нарезаем небольшими кубиками в разные емкости. Лук в свою очередь необходимо после очистки и нарезки (кольцами или полукольцами) залить яблочным уксусом и дать ему немного постоять, чтобы избавить резкий запах и острый вкус. Мелко нарежьте укроп.

На дно миски аккуратно выложите салатный микс, полейте его лимонным соком, оставшимся от заправки, затем оливковым маслом. Посолите и поперчите. Высыпьте поочередно огурец, авокадо и заправленного тунца. Посыпьте сверху укропом и украсьте тонкими кольцами красного лука.

Салат готов! Приятного аппетита!

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