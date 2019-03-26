Рецепт Юлии Высоцкой: полезный и очень вкусный салат с тунцом

Тунец – очень полезная рыба, а если к нему еще добавить авокадо, то блюдо станет настоящим кладезем витаминов. И как приготовить такой салат по рецепту Юлии Высоцкой мы и расскажем.
Рецептов в Интернет сети настолько много, что легко запутаться, выбирая, что приготовить и вкусного и полезного одновременно. Поэтому Joinfo.ua рекомендует обратиться с высококлассному кулинару - Юлии Высоцкой, рецепт салата от которой мы и расскажем.
Ингредиенты для салата с тунцом и авокадо:
- Консервированный тунец – 200 грамм;
- Авокадо – 1 плод;
- Салатный микс – 100 грамм;
- Лук красный – половина головки;
- Огурец – 1 штука;
- Каперсы – 1 столовая ложка;
- Оливковое масло – 2 столовые ложки;
- Уксус яблочный – 2 столовые ложки;
- Укроп - маленький пучок;
- Перец, соль – по вкусу.
Ингредиенты для заправки салата:
- Горчица – 1 столовая ложка;
- Лимон – 1 штука;
- Оливковое масло – 3 столовые ложки.
Как приготовить салат с тунцом и авокадо по рецепту Юлии Высоцкой?
Для начала необходимо приготовить заправку для салата. Для этого нужно выжать сок лимона, затем смешать одну его столовую ложку с горчицей и оливковым маслом. Тщательно перемешать.
Теперь приступаем непосредственно к салату. В готовую заправку добавьте порванный на небольшие кусочки тунец и ложку каперсов. Перемешайте и оставьте на несколько минут.
В это время авокадо и огурец очищаем от кожуры и нарезаем небольшими кубиками в разные емкости. Лук в свою очередь необходимо после очистки и нарезки (кольцами или полукольцами) залить яблочным уксусом и дать ему немного постоять, чтобы избавить резкий запах и острый вкус. Мелко нарежьте укроп.
На дно миски аккуратно выложите салатный микс, полейте его лимонным соком, оставшимся от заправки, затем оливковым маслом. Посолите и поперчите. Высыпьте поочередно огурец, авокадо и заправленного тунца. Посыпьте сверху укропом и украсьте тонкими кольцами красного лука.
Салат готов! Приятного аппетита!