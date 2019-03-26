Эффект «роковой женщины» мешает красавицам становиться руководителями

Красивые женщины редко становятся руководителями. Это происходит из-за эффекта «роковой женщины», считают ученые из Университета штата Вашингтон в Пуллмэне (США).
Внешность человека оказывает существенное влияние как на личную жизнь, так и на карьеру, пишет Medikforum. Проводившиеся ранее изыскания позволяли специалистам делать вывод о том, что красивые люди в среднем получают больше возможностей для карьерного роста и чаще устраиваются на перспективную работу в сравнении с обладателями заурядной внешности. Однако авторы нового исследования указывают всеобщее внимание на тот факт, что большинство женщин, добивающихся успеха в бизнесе и становящихся руководителями высшего звена, не отличаются яркой красотой (как и мужчины).
Исследователи решили выяснить, что мешает добиваться того же самого ослепительным красавицам. Их эксперимент с участием мужчин и женщин показал, что красивые женщины-руководители вызывают у представителей двух полов недоверие, причем, отметили ученые, «такое недоверие не зависит ни от сферы работы, ни от каких-либо других причин». По словам специалистов, и мужчины, и женщины, одинаково негативно относятся к идее иметь красивую женщину-руководителя в IT-компании, в PR-фирме или даже в больнице.
Вердикт ученых таков: становиться руководителями красавицам мешает эффектом «роковой женщины». Такой эффект они связывают не с мизогинией, а с эволюционными механизмами.
«Мужчины, и женщины подсознательно считают красивых представительниц слабого пола опасными. Первые видят в них угрозу для стабильности семьи, а вторые – потенциальных конкуренток и возмутительниц спокойствия», - констатировали исследователи.