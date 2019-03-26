Пилатес: как заниматься в домашних условиях

Что нужно для домашних тренировок:

Свободное пространство на полу.

Очень много упражнений, которые выполняются на полу и где нужно вытягиваться в разные стороны.

Свободные 10–30 минут.

Во время тренировки нужно быть сконцентрированной, потому что в пилатесе точность движений очень важна. Нужно выбрать время так, чтобы никто не отвлекал.

Пилатес для начинающих

Это тренировка займет всего 20 минут времени. Она подойдет для тех, кто хочет узнать базовые упражнения.

Тренировка на проработку бедер и пресса

Для того, чтобы выполнить все упражнения потребуется 35 минут. Эта тренировка хорошо проработает мышцы внутренней и задней поверхности бедер и пресса.

Динамичный пилатес

Эта тренировка займет 30 минут. Она подойдет тем, кто не любит спокойный темп занятий. Также во время такой тренировки сжигается больше калорий.

Пилатес для беременных