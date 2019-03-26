Вт, 26.03.2019

Круглая форма лица: лайфхаки для идеального макияжа
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Селена Гомес

ФОТО: SCANPIX

Характерные черты круглого типа лица - это примерно равные длина и ширина лица, наличие широких скул, плавные черты подбородка, низкий лоб и узкая челюсть.

Мягкие, плавные черты круглого лица придают нежность и женственность вашей внешности. Но чтобы выглядеть еще лучше, нужно гармонизировать контур лица: визуально вытянуть его по вертикали, пишет Ivona.

Вот ценные советы для макияжа обладательницам круглой формы лица.

  • Используйте в макияже как можно больше коричневых оттенков (тени, подводки, румяна).
  • Если у вас круглое лицо, не стоит наносить румяна на яблочки щек.
  • Помните, что чем выше вы наносите румяна, тем больше акцентируете внимание на особенностях формы вашего лица. 
  • Выбираете румяна теплых тонов и с матовым финишем. 

  • При работе с тоном разных оттенков стоит соблюдать два важных правила: косметические средства не должны быть слишком контрасты между собой и границы стыка областей  тонов должны быть тщательно растушеваны.

  • Используя тушь, старайтесь делать акцент на внешней стороне ресниц, ближе к вискам. Этот эффект визуально удлинит лицо.
  • Выбирая форму бровей, основную часть лучше сделать пошире, а кончик – тонким.
  • Тени выбирайте темных цветов (фиолетовые, серые, синие, черные). Нанося их, рекомендуется немного выйти за линию роста ресниц, удлинив контур к виску.  
  • Выгодно будут смотреться короткие стрелки с загнутыми вверх кончиками. 
  • Круглое лицо не приемлет чрезмерного акцента на губах.
  • Не стоит использовать карандаш для контура губ. Его применение может зрительно сделать лицо крупнее.
  • Не стоит также использовать темную и яркую помады.

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