Круглая форма лица: лайфхаки для идеального макияжа
Характерные черты круглого типа лица - это примерно равные длина и ширина лица, наличие широких скул, плавные черты подбородка, низкий лоб и узкая челюсть.
Мягкие, плавные черты круглого лица придают нежность и женственность вашей внешности. Но чтобы выглядеть еще лучше, нужно гармонизировать контур лица: визуально вытянуть его по вертикали, пишет Ivona.
Вот ценные советы для макияжа обладательницам круглой формы лица.
- Используйте в макияже как можно больше коричневых оттенков (тени, подводки, румяна).
- Если у вас круглое лицо, не стоит наносить румяна на яблочки щек.
- Помните, что чем выше вы наносите румяна, тем больше акцентируете внимание на особенностях формы вашего лица.
- Выбираете румяна теплых тонов и с матовым финишем.
При работе с тоном разных оттенков стоит соблюдать два важных правила: косметические средства не должны быть слишком контрасты между собой и границы стыка областей тонов должны быть тщательно растушеваны.
- Используя тушь, старайтесь делать акцент на внешней стороне ресниц, ближе к вискам. Этот эффект визуально удлинит лицо.
- Выбирая форму бровей, основную часть лучше сделать пошире, а кончик – тонким.
- Тени выбирайте темных цветов (фиолетовые, серые, синие, черные). Нанося их, рекомендуется немного выйти за линию роста ресниц, удлинив контур к виску.
- Выгодно будут смотреться короткие стрелки с загнутыми вверх кончиками.
- Круглое лицо не приемлет чрезмерного акцента на губах.
- Не стоит использовать карандаш для контура губ. Его применение может зрительно сделать лицо крупнее.
- Не стоит также использовать темную и яркую помады.