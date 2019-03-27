В Таллинне с полным аншлагом прошла лекция «Искусство провокации: Густав Климт и Эгон Шиле».

Густав Климт и Эгон Шиле - классики венского модерна. Их эпатажные, смелые и неоднозначные работы оказали влияние на все последующее искусство.

Во время лекции поговорили о жизни венской элиты 1900 года, о стратегиях художественного самопиара, o закрытых венских клубах с культом эроса. Также расшифровали скрытые эротические символы, спрятанные в одеждах и интерьерах венского модерна. Обсудили творчество молодого «академического» Климта, поговорили о растиражированных картинах «золотого» периода и разобрались, чем интересны его поздние пейзажи.

Эгон Шиле - любимый ученик Климта, один из самых одаренных графиков в истории искусства, своим искусством изменивший отношение к человеческому телу. Шиле прожил всего 28 лет и оставил самое большое количество автопортретов а истории искусства.

Во время лекции гости узнали о его творческом становлении, рассмотрели портреты и откровенные рисунки в стиле ню. Узнали, почему Шиле так не любил Вену, за что был арестован и почему в своем творчестве постоянно обращался к темам смерти и одиночества.

Лекцию провела венский искусствовед Дарья Сабитова.

Всех гостей ожидал бокал игристого шампанского вместе с вкуснейшими закусками от шеф-повара гастробара «TAR TAR KÖÖK+BAR» Дмитрия Жука. Партнёр проекта Art Showcase, а также и официальный представитель VENCHI BALTIC угощал гостей итальянскими шоколадными конфетами премиум класса VENCHI. Шоколад VENCHI всегда вне конкуренции, спектр продукции поражает воображение, а упаковка является своеобразным произведением искусства.

Организаторы проекта ART Showcase приглашают посетить следующую лекцию на интереснейшую и интригующую тему в мире искусства: « Искусство как сон: Сальвадор Дали и Рене Магритт», которая состоится 25 апреля в гастробаре TAR TAR köök+baar, по адресу Narva mnt 7.

Регистрация и запись на лекцию обязательна по емайл адресу: