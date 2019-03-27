Ани Лорак с роскошным букетом: фаны гадают кто подарил певице цветы

Каждая женщина заслуживает быть любимой и получать цветы от своих ухажеров. Кто мог вручить букет роз Ани Лорак, расскажет Joinfo.ua.

Ани Лорак гуляет с букетом красных роз

«Жизнь прекрасна», - так подписала свою публикацию в Инстаграме Каролина.

На фотографии она запечатлена в стильном черном наряде — кожанке, юбке и высоких сапогах на каблуках. Лицо знаменитости озаряет счастливая улыбка, а в руках она держит роскошный букет из роз, перевязанный красной лентой. Такие цветы принято считать символом любви.

Все не как обычно

Стоит отметить, в публикации артистка не написала, как ранее, что благодарит поклонников города, куда приехала гастролировать, за гостеприимность.

Да и в кадре она не в номере отеля или гримерке, а гуляет по улице. Так что, возможно, что алые розы Каролина получила не от своих фанатов. Тогда кто это мог быть?

Поклонники считают, что цветы певице вручил Лазарев

Почитатели таланта артистки убеждены, что букет подарил их кумиру именно Сергей Лазарев, с которым Каролина дружит:

«Вауууууу , Каролиша , кто такую красоту подарил ? Серёжа Лазарев ? @anilorak@lazarevsergey Какая прелесть , вы такая счастливая. Жизнь прекрасна , когда о вас заботятся», «может Сергей?», «Серёжа наверное .Каролина невероятно красивааая», «Может Сережа???», «Лазарев» (Орф. и пункт. авторов сохранены, прим. Ред.), - выражают свои мнения подписчики.

Так ли это на самом деле — не известно. Впрочем, для фанатов, наверное, главное совсем другое — чтобы их любимица была счастлива. А раз она в кадре с радостной улыбкой, то что еще надо?